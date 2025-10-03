close global

﻿
Hamilton krijgt lachers op de hand na anekdote in fanzone: "Dan ruik je echt iets dat stinkt"

Redactie
Hoewel Lewis Hamilton een lastige week achter de rug heeft met het verlies van zijn trouwe viervoeter Roscoe, valt er in de fanzone in Singapore nog wel een anekdote te vertellen. De zevenvoudig kampioen wijst op de lucht die hij ruikt wanneer hij een collega op het circuit volgt. Carlos Sainz is ook bij dat verhaal aanwezig en merkt op een typische geur, die hij alleen in Las Vegas ruikt.

Dat Formule 1-coureurs alle zintuigen paraat hebben tijdens het racen, bleek in 2022 al. Max Verstappen liet toen tijdens het raceweekend in Jeddah weten dat hij een vreemde geur rook. Op zo’n tien kilometer afstand vond op dat moment een raketaanval plaats, waar de Formule 1-coureurs dus ook iets van merkten. Ook Hamilton benadrukt in Singapore dat hij in de auto af en toe luchtjes ruikt, maar dan wel met een hele andere oorzaak.

Anekdote Hamilton

In de fanzone deelt de zevenvoudig kampioen dan ook een anekdote: "Als de lucht over de auto komt, dan zuigt het alle lucht uit de cockpit mee. Soms ben je iemand aan het volgen en dan ruik je echt iets dat stinkt. Dan weet je: iemand voor mij heeft een scheet gelaten. Dat is mij al vaak overkomen." Sainz is ook bij die anekdote aanwezig en weet dat er in Las Vegas een heel andere geur hing: "Tenzij je in Las Vegas bent, want daar ruik je alleen maar wiet."

