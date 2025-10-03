Norris niet tevreden: "Mis het gevoel dat ik vorig jaar hier had"
Norris niet tevreden: "Mis het gevoel dat ik vorig jaar hier had"
Lando Norris is nog niet helemaal in zijn nopjes op de vrijdag in Singapore. De absolute snelheid ontbreekt voorlopig bij de winnaar van vorig jaar, en in de tweede training liep hij bovendien wat schade op door het onderonsje met Charles Leclerc in de pitstraat.
Norris moet de jacht ingaan zetten op teamgenoot en klassementsleider Oscar Piastri, die in Bakoe een slecht weekend kende. Norris opende de dag met de zesde tijd in Singapore en na de tweede oefensessie stond hij als vijfde op de uitslagenlijst. Er komt nog één training aan, dus McLaren kan nog wat goedmaken, maar Norris heeft voorlopig al wat huiswerk.
Schade na botsing met Leclerc
In gesprek met Sky Sports F1 blikt Norris terug op de trainingen, waarbij hij in de tweede sessie met Leclerc in botsing kwam. Norris stond in de fastlane toen Leclerc zijn pitbox uitreed en de McLaren raakte. Volgens Norris was er geen schade, al moet McLaren wel de portemonnee trekken: "Het kost het team wel wat geld, dat is jammer."
Norris moet aan de bak
De tijden zijn nog niet optimaal en Norris wijst daarvoor naar zichzelf: "Het was gewoon een moeilijke dag voor mij. Ik voelde me niet top in de auto. Ik mis het gevoel dat ik vorig jaar hier had. Dus genoeg om aan te werken. Gewoon een slechte dag. Oscar is wél snel, dus ik kan nergens over klagen, behalve dat ik het niet zo goed doe."
