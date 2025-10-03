close global

﻿
Leclerc moet zich bij FIA melden na botsing met Norris in Singapore

Leclerc moet zich bij FIA melden na botsing met Norris in Singapore

Remy Ramjiawan
De FIA gaat zich buigen over de botsing tussen Charles Leclerc en Lando Norris tijdens de tweede vrije training in Singapore. De Monegask werd door zijn team in de slotfase van de training naar buiten gestuurd, maar kwam bij het insturen naar de fastlane Norris tegen, die hij niet meer kon ontwijken.

De vrije training in Singapore lag aan het begin kort stil omdat George Russell zich vergaloppeerde en in de muur terechtkwam. Nadat de marshals de baan weer hadden vrijgegeven, was het Liam Lawson die zijn wagen in de voorlaatste bocht niet op de baan kon houden en met de rechterachterband tegen de muur knalde. Ook na die klapper werd de sessie stilgelegd. Enkele minuten daarna gaf de FIA het groene licht en kwamen Leclerc en Norris elkaar tegen.

FIA buigt zich over unsafe release

De FIA zal de unsafe release na afloop van de sessie onderzoeken en beoordelen. Normaliter delen de stewards hiervoor een straf uit aan het team in plaats van aan de coureur, maar daarover zal snel meer duidelijk worden.

