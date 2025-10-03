Leclerc moet zich bij FIA melden na botsing met Norris in Singapore
Leclerc moet zich bij FIA melden na botsing met Norris in Singapore
De FIA gaat zich buigen over de botsing tussen Charles Leclerc en Lando Norris tijdens de tweede vrije training in Singapore. De Monegask werd door zijn team in de slotfase van de training naar buiten gestuurd, maar kwam bij het insturen naar de fastlane Norris tegen, die hij niet meer kon ontwijken.
De vrije training in Singapore lag aan het begin kort stil omdat George Russell zich vergaloppeerde en in de muur terechtkwam. Nadat de marshals de baan weer hadden vrijgegeven, was het Liam Lawson die zijn wagen in de voorlaatste bocht niet op de baan kon houden en met de rechterachterband tegen de muur knalde. Ook na die klapper werd de sessie stilgelegd. Enkele minuten daarna gaf de FIA het groene licht en kwamen Leclerc en Norris elkaar tegen.
FIA buigt zich over unsafe release
De FIA zal de unsafe release na afloop van de sessie onderzoeken en beoordelen. Normaliter delen de stewards hiervoor een straf uit aan het team in plaats van aan de coureur, maar daarover zal snel meer duidelijk worden.
Gerelateerd
Net binnen
Russell over 'vreemde crash' waardoor VT2 vroegtijdig eindigde: "Eerlijk gezegd"
- 26 minuten geleden
- 1
VIDEO | Drie crashes in Singapore, Red Bull F1 praat met voormalig McLaren-coureur | GPFans News
- 56 minuten geleden
Aston Martin gooit de deur dicht voor Christian Horner: "Hebben geen plannen met hem"
- 1 uur geleden
- 3
FIA oordeelt over onderonsje tussen Leclerc en Norris in Singapore
- 1 uur geleden
- 4
Verstappen velt oordeel na openingssessies: "Hebben wat meer snelheid nodig"
- 2 uur geleden
- 1
Norris niet tevreden: "Mis het gevoel dat ik vorig jaar hier had"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september