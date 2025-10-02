De GPFans Recap is voor bezoekers van GPFans de plek om al het nieuws makkelijk in hetzelfde artikel te kunnen vinden. Uitspraken vanuit de mediadag voor het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore, geruchten uit de F1-wereld en nog veel meer? Je leest de belangrijkste nieuwtjes hier!

Vandaag kreeg Verstappen tijdens de mediadag in Singapore veel vragen over zijn uitstapje in GT3 van afgelopen weekend en of hij nog terug gaat keren in de NLS in 2025, kwamen er geruchten naar buiten over de onderhandelingen tussen George Russell en Mercedes voor 2026, werd het duidelijk dat Alex Dunne geen coureur van McLaren meer is en nam de FIA wegens het extreme weer in Singapore maatregelen. Dit is de GPFans Recap van 2 oktober.

'Russell weigert Mercedes-contract te tekenen uit angst voor Verstappen in 2027'

George Russell's toekomst bij Mercedes is voer voor veel speculatie, nu hij nog altijd geen nieuw contract heeft getekend. De Brit, die sinds 2022 voor de Zilverpijlen rijdt, heeft al te maken gehad met geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar het team. Meer lezen over de geruchten omtrent de onderhandelingen tussen Russell en Mercedes en wat voor impact Verstappen hierop heeft? Klik hier!

FIA neemt besluit over F1 Grand Prix van Singapore vanwege extreem weerbericht

De FIA heeft maatregelen genomen naar aanleiding van het extreme weerbericht voor de Grand Prix van Singapore. Vanwege de extreem hoge temperaturen is het zogeheten heat hazard-protocol in werking gesteld. Lezen wat voor maatregelen de FIA heeft genomen richting het weekend van Singapore en wat voor impact het weer gaat hebben op de sessies? Klik hier!

Norris en Russell reageren op Nordschleife-winst Verstappen: "Enorm veel respect"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend historie met een klinkende GT3-zege op de Nordschleife, een prestatie waar hij wereldwijd veel respect mee heeft afgedwongen. Ook tijdens de eerste persconferentie in Singapore is het uitstapje van de wereldkampioen gesprek van de dag. Meer lezen over wat Russell en Norris vinden van het weekend van Verstappen in de GT3? Klik hier!

Verstappen hakt knoop door: 'Zal dit jaar niet meer op de Nürburgring rijden'

Max Verstappen liet zich afgelopen weekend tijdens zijn debuut in de GT3 meteen zien door te winnen op de Nürburgring, waarna de vraag was of we de Nederlander in 2025 nog terug gaan zien op het historische Duitse circuit. De viervoudig wereldkampioen in F1 heeft daar nu uitsluitsel over gegeven. Meer lezen over of we Verstappen in 2025 nog in actie gaan zien op de Nürburgring en hoe Verstappen tot die beslissing is gekomen? Klik hier!

McLaren neemt per direct afscheid van junior Alex Dunne

Het team van McLaren neemt afscheid van Formule 2-coureur Alex Dunne. De 19-jarige Ier was onderdeel van het McLaren Driver Development Programme, maar die banden zijn per direct verbroken. Meer lezen over waarom Dunne vertrekt bij McLaren waarom hij op het lijstje van Red Bull staat voor de toekomst? Klik hier!

