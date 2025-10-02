George Russell's toekomst bij Mercedes is voer voor veel speculatie, nu hij nog altijd geen nieuw contract heeft getekend. De Brit, die sinds 2022 voor de Zilverpijlen rijdt, heeft al te maken gehad met geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar het team.

Ondanks al deze onzekerheden blijft Russell imponeren op de baan. Voormalig Formule 1-kampioen Jacques Villeneuve prijst zijn volwassenheid en consistentie, waarmee hij zich onderscheidt van andere coureurs. Zijn opmerkelijke prestaties zorgen er immers voor dat hij steeds de punten maximaliseert die hij met zijn team en auto kan behalen.

Artikel gaat verder onder video

Villeneuve onder de indruk van Russell

Villeneuve vervolgt dat de jonge Brit niet meer de foutjes lijkt te maken die hij vroeger wel maakte, en dat dit vooral dit seizoen erg opvalt: "George Russell is erg goed," zegt Villeneuve. "Van alle andere coureurs is hij degene die altijd consistent is in het behalen van resultaten. Hij is erg volwassen geworden. Hij lijkt niet meer de foutjes te maken die hij vroeger maakte. Dit seizoen maximaliseert hij echt de punten die hij met dat team en die auto kan behalen." Russell staat momenteel vierde in het kampioenschap, en is naast Verstappen de enige coureur dit jaar buiten de McLaren-coureurs om, die een race won.

Russell en Mercedes in een patstelling

Het feit dat Russell en Mercedes nog geen nieuwe deal hebben, vindt Villeneuve dan ook opvallend: "Het lijkt erop dat Mercedes zich heeft gecommitteerd aan George Russell, en dat hij nu degene is die zich niet meer wil committeren, omdat hij geïrriteerd was dat hij moest wachten," legt Villeneuve uit. De onderhandelingen worden naar verluidt bemoeilijkt door de eisen van Russell, waaronder een clausule die zijn performance vergelijkt met die van teammaat Andrea Kimi Antonelli.

Wie moet Mercedes anders vastleggen?

Villeneuve wijst er echter ook op dat er momenteel weinig alternatieven zijn voor zowel Russell als Mercedes: "Het punt is: wie zou Mercedes anders moeten vastleggen? Er is niemand beschikbaar. Aan de andere kant is er ook geen team beschikbaar voor Russell. Het is dus op dit moment echt een zinloze strijd," aldus Villeneuve. Die patstelling lijkt voorlopig nog niet te worden doorbroken, ondanks de wensen van Mercedes-teambaas Toto Wolff om de huidige twee coureurs te behouden.

Verstappen sleutel in het spel

Een andere reden waarom het nog niet tot een deal is gekomen, is de aanwezigheid van Max Verstappen in de Formule 1. Villeneuve merkt op dat de situatie van de Nederlander bij Red Bull invloed heeft op de beslissingen van andere teams en coureurs: "Dat is wel de sleutel, want iedereen weet dat Max nog een jaar bij Red Bull zit. Dus iedereen die geen contract heeft voor 2027, loopt risico. Zo simpel is het," aldus Villeneuve. Daarmee doelt hij erop dat Russell weigert te tekenen, omdat hij niet akkoord gaat met een eenjarige deal. De Brit zou zekerheid willen voor het seizoen van 2027.