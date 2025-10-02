Max Verstappen schreef afgelopen weekend historie met een klinkende GT3-zege op de Nordschleife, een prestatie waar hij wereldwijd veel respect mee heeft afgedwongen. Ook tijdens de eerste persconferentie in Singapore is het uitstapje van de wereldkampioen gesprek van de dag.

Verstappen nam afgelopen zaterdag plaats in de Ferrari 296 GT3 namens Emil Frey Racing. Samen met teamgenoot Chris Lulham streed hij mee om de prijzen. Verstappen vertrok zaterdagmiddag vanaf P3 en wist in de openingsronde direct de leiding te pakken, die hij niet meer uit handen gaf. Tijdens de tweede stint wist Verstappen het gat uit te bouwen naar meer dan één minuut, waarna teamgenoot Lulham de laatste twee stints mocht rijden. Hoewel de voorsprong door diverse gele vlaggen slonk, kwam Lulham wel als eerste over de streep. Daarmee was de zege voor Verstappen een feit: bij zijn debuut mocht hij meteen op de hoogste trede plaatsnemen, een ongekende prestatie.

Doen wat hij wil

Onder motorsportfans over de hele wereld werd de prestatie van Verstappen breed uitgemeten. Het bleek maar weer eens uit welk racehout hij gesneden is en ook zijn collega's kunnen veel respect opbrengen voor wat Verstappen geflikt heeft in Duitsland. Tijdens de eerste persconferentie in Singapore krijgen de coureurs de vraag wat ze vonden van de Nederlandse prestatie. "Het is cool. Hij kan doen wat hij wil. Nadat je vier wereldkampioenschappen hebt gewonnen, heb je elk recht om te doen wat je wil doen", stelt Lando Norris als eerst.

Respect van Russell

Esteban Ocon vult hem vervolgens aan: "Heel gaaf, het was ontzettend cool. Ik heb ook een stukje bekeken. Ik heb zelf ook wat tests en ontwikkeling van auto's vorig jaar op de Nordschleife gedaan om de baan te leren kennen. Om vervolgens Max daarheen te zien gaan én te zien winnen, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Zeker omdat we zo'n ontzettend druk schema hebben en hij in potentie vecht voor het wereldkampioenschap. Ook George Russell is uiterst positief: "Je hebt dat recht wanneer je vier wereldkampioenschappen hebt gewonnen. Ik respecteer het enorm en ik zou het geweldig vinden om op een dag hetzelfde te doen."

