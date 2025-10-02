Max Verstappen liet zich afgelopen weekend tijdens zijn debuut in de GT3 meteen zien door te winnen op de Nürburgring, waarna de vraag was of we de Nederlander in 2025 nog terug gaan zien op het historische Duitse circuit. De viervoudig wereldkampioen in F1 heeft daar nu uitsluitsel over gegeven.

Verstappen maakte afgelopen weekend zijn debuut in GT3 met een Ferrari en won meteen door bij de start in de NLS, waar hij vanaf P3 begon, meteen de eerste plaats te pakken na de eerste bocht. Vervolgens reed hij een minuut weg en gaf hij teamgenoot Chris Lulham een enorme voorsprong. Het gat werd nog flink verkleind naar bijna onder de twintig seconden, maar de zege kon Verstappen met Lulham niet meer ontgaan. De Nederlander kreeg lovende woorden van bijna al zijn collega's in F1.

Verstappen keert in 2025 niet terug op Nürburgring

Er was dit jaar nog een weekend waarin er op de Nürburgring wordt geracet in de NLS en er tegelijkertijd geen race in F1 is (volgend weekend de NLS10 tussen Singapore en Austin), maar Verstappen gaan we niet meer terugzien in 2025 op het circuit in Duitsland. Dit zegt hij tegenover The Race. “Ik doe daar niet aan mee, ik neem even een pauze. Na dit weekend heb ik zes weekenden op rij gereden, dus dat is best veel.”

Verstappen over GT3

De Nederlander krijgt ook de vraag of hij een betere coureur is geworden door deze ervaring in GT3. "Ik doe dit al zoveel jaren op de simulator, dus voor mij is het nu in het echt doen niet heel erg anders. Maar het kan zeker geen kwaad. Dat kan ik wel zeggen.” Verstappen zal komend weekend zijn zesde raceweekend op rij gaan beleven in Singapore, in de hoop het gat naar Oscar Piastri en Lando Norris verder te verkleinen.

