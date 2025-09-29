Waarom NLS9 voorlopig de laatste Nürburgring-race was voor kersverse winnaar Verstappen

Max Verstappen kwam, zag en overwon afgelopen zaterdag op de Nürburgring Nordschleife. Hij zegevierde samen met Chris Lulham in de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Het ziet er echter naar uit dat dit, in ieder geval in de nabije toekomst, ook meteen de laatste race hier is geweest voor de Red Bull F1-coureur. GPFans legt uit hoe het zit.

Verstappen kwalificeerde de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing op de derde positie, maar hij pakte meteen de leiding door de Walkenhorst-Aston Martin van Christian Krognes en Juta-Audi van Alexey Veremenko voorbij te gaan. Frank Stippler schoof op naar de tweede stek met de Haupt-Mustang, maar kon de viervoudig wereldkampioen niet bijhouden. Verstappen sloeg een gat van meer dan een minuut. Lulham nam de auto halverwege de wedstrijd van vier uur over. De protegé kwam een aantal Code 60-zones tegen waar de Mustangs minder last van hadden, maar uiteindelijk zou hij alsnog als eerste over de streep komen, 24.496 seconden voor Dennis Fetzer, Jann Mardenborough en Fabio Scherer. Patrick Kolb en Stippler waren teruggezakt naar de derde plaats.

Artikel gaat verder onder video

Clash voor Chris Lulham

Het wordt helaas lastig voor Verstappen om de aankomende NLS-races te doen. De seizoensfinale, de 1. NLS Sportwarte-Rennen van 11 oktober, valt niet tegelijk met een Formule 1-race. Het probleem is echter dat Lulham dan samen met Harry King en Thierry Vermeulen op het Circuit de Barcelona-Catalunya is voor de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Het trio met de Aston Martin van Verstappen.com Racing heeft een voorsprong van 16 punten in de Gold Cup-klasse en zal dus vechten voor een kampioenschap. Het is momenteel onwaarschijnlijk dat Verstappen in zijn eentje of met een andere teamgenoot de NLS10-race van 11 oktober gaat doen.

Related image

Clashes met Formule 1

Als we kijken naar 2026, dan zien we dat een boel NLS-races tegelijk zijn met de Formule 1 en Verstappen kan natuurlijk niet zomaar een Grand Prix overslaan. NLS1 valt samen met China op 14 maart, NLS2 valt samen met Japan op 28 maart, NLS3 valt samen met Bahrein op 11 april, en NLS4 en NLS5 vallen samen met Saoedi-Arabië.

NLS4 en NLS5 zijn de zogeheten 24h-Qualifiers. Dit zijn twee races van ieder vier uur in aanloop naar de daadwerkelijke 24h-Nürburgring. Een ander Nederlands platform* dat over de Formule 1 schrijft, beweert dat Verstappen niet mee zou kunnen doen aan de 24h-Nürburgring, omdat hij de 24h-Qualifiers niet kan doen. Gelukkig is dat niet het geval. De 24h-Qualifiers bepalen niet de startopstelling voor de 24h-Nürburgring, maar bepalen alleen deels de volgorde van de auto's in Top Qualifying (een soort one-lap shootout), en het is niet verplicht om de 24h-Qualifiers te doen. De 24h-Nürburgring wordt in 2026 verreden op 16 en 17 mei, en valt mooi tussen de Grands Prix van Miami en Canada. Het is echter de vraag of Verstappen volgend jaar al de beruchte wedstrijd wil doen, als hij verder geen voorbereiding kan doen in NLS-races.

Verstappen zou in 2026, naast eventueel de 24h-Nürburgring, alleen NLS6 op 20 juni en NLS7 op 1 augustus kunnen doen. NLS8 en NLS9 clashen met Madrid op 12 en 13 september, en NLS10 clasht met Singapore op 10 oktober.

Verstappen.com Racing heeft aan GPFans laten weten dat de toekomstplannen van Max in de GT3-racerij later door hun bekend worden gemaakt.

*Dit andere platform heeft inmiddels het oorspronkelijke artikel verwijderd en een nieuwe geplaatst met de correcte informatie.

Gerelateerd