McLaren neemt per direct afscheid van junior Alex Dunne
Het team van McLaren neemt afscheid van Formule 2-coureur Alex Dunne. De 19-jarige Ier was onderdeel van het McLaren Driver Development Programme, maar die banden zijn per direct verbroken.
Het nieuws is opvallend, aangezien het Formule 2-seizoen nog in volle gang is en Dunne daarin de vijfde plek bezet. De opstapklasse naar de Formule 1 moet namelijk nog twee ronden afwerken. Tijdens het raceweekend in Qatar is de Formule 2 aanwezig en de laatste ronde wordt in Abu Dhabi afgewerkt. Dunne kreeg in Monza nog rijtijd tijdens de eerste vrije training, maar dat lijkt dus het laatste kunstje te zijn geweest voor het papaja-oranje Formule 1-team.
Per direct uit elkaar
McLaren laat weten dat het een genoegen was om met Dunne samen te werken, maar dat het contract desondanks per direct is beëindigd: "McLaren Racing heeft het contract met McLaren Driver Development Programme-lid Alex Dunne beëindigd. Het was een genoegen om het afgelopen jaar met Alex samen te werken en een bijdrage te leveren aan zijn ontwikkeling als coureur. Wij wensen Alex het allerbeste voor zijn verdere carrière."
Geen akkoord bereikt
Formule 1-journalist Chris Medland voegt daaraan toe dat Dunne en McLaren de afgelopen tijd met elkaar hebben onderhandeld, maar dat er geen akkoord kon worden bereikt. "Begrijp dat McLaren hem toekomstige kansen bood, maar dat er geen acceptabele overeenkomst kon worden bereikt," schrijft Medland.
Red Bull geïnteresseerd in Dunne
Waar de toekomst van Dunne ligt, is nog niet bekend. Wel heeft Helmut Marko begin september bij PlanetF1 laten weten dat hij geïnteresseerd is in de jongeling en dat er al gesprekken zijn geweest. "[Red Bull is] altijd geïnteresseerd in snelle en zelfverzekerde coureurs, en Dunne is een snelle en zelfverzekerde coureur," verklaarde de Red Bull-adviseur aan het medium.
