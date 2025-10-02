De FIA heeft maatregelen genomen naar aanleiding van het extreme weerbericht voor de Grand Prix van Singapore. Vanwege de extreem hoge temperaturen is het zogeheten heat hazard-protocol in werking gesteld.

De Formule 1-karavaan is inmiddels neergestreken in Singapore, waar aanstaande zondag op slechts 137 kilometer van de evenaar de achttiende ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. Het raceweekend op het Marina Bay Street Circuit staat geregeld garant voor spektakel vanwege de zeer uitdagende lay-out van de baan. Maar daar lijkt dit jaar nog een extra factor bij te komen: extreme weersomstandigheden. Singapore gaat de afgelopen dagen namelijk gebukt onder tropische stormen terwijl de temperatuur erg hoog blijft.

Weerbericht voor de Grand Prix van Singapore

Dit zorgt ervoor dat op vrijdag, ook in de avond, de kans op zware neerslag maar liefst 95 procent bedraagt. Met een gevoelstemperatuur van 38 graden en een luchtvochtigheid van 75 procent, belooft dit een enorme uitdaging voor de coureurs te worden.

Op zaterdag is de kans op neerslag honderd procent, maar met name in de ochtend en de middag. In de avond, als de sessies verreden worden, lijkt het iets op te klaren. Ook dan zal het echter niet volledig droog zijn. De gevoelstemperatuur bedraagt dan 34 graden Celsius met een luchtvochtigheid van 77 procent.

De zondag is vooralsnog meer van hetzelfde, al neemt de neerslagkans iets af. Deze ligt dan op 65 procent. Op de zondag is het echter met name in de ochtend droog, waarna het in de middag en avond weer wat natter belooft te worden. Maar met een gevoelstemperatuur van 38 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 72 procent, zal de Grand Prix een ware uitputtingsslag worden.

FIA stelt hitteplan in werking

Alhoewel de neerslag nog bij kan trekken, zullen de hoge temperaturen blijven. In het verleden hebben coureurs hier in Singapore al vaker grote moeite mee gehad, omdat er enorm veel vocht worden verloren tijdens de sessies. De FIA heeft daarom het zogeheten heat hazard-protocol in werking gesteld. Dit protocol werd eind 2024 aan de Formule 1-reglementen toegevoegd en stelt de FIA in staat om bij verwachte temperaturen van boven de 30,5 graden Celsius, coureurs te verplichten een koelsysteem en koelvest in de auto te gebruiken. Om het extra gewichten te compenseren, gaat het minimumgewicht van de coureur en auto samen twee kilo omhoog voor de trainingen en kwalificatie, en vijf kilo voor de race.

De verwachte temperaturen voor het raceweekend in Singapore liggen boven de 31 graden, dus stelt de FIA het hitteplan in werking: verplichte koelsystemen voor de coureurs. #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/aWw4YfGMD7 — GPFans NL (@GPFansNL) October 2, 2025

