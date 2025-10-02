Russell grapt met Norris en wijst 2025-wereldkampioen aan: "Honderd procent"
Russell grapt met Norris en wijst 2025-wereldkampioen aan: "Honderd procent"
George Russell is nog altijd in afwachting van een zitje voor komend jaar. De Engelsman gaat in de persconferentie in op de onderhandelingen met Mercedes en legt ook uit wie hij denkt dat er aan het einde van het seizoen met de wereldtitel naar huis gaat.
Oscar Piastri en Lando Norris leken lange tijd met elkaar uit te maken wie wereldkampioen zou worden. Dat lijkt nog steeds het vooruitzicht, al heeft viervoudig kampioen Max Verstappen de laatste twee races weten te winnen. Desondanks is de voorsprong van de Australiër op Verstappen nog altijd 69 punten, en dus moet het allemaal wel heel goed vallen wil Verstappen daadwerkelijk kans maken op zijn vijfde titel.
Russell grapt over titel
In Singapore zit Norris naast Russell op de bank en aan Russell wordt gevraagd of hij denkt dat het Verstappen nog kan lukken. "Honderd procent", zo glimlacht Russell terwijl hij Norris aankijkt. De Engelse Mercedes-coureur weet het voorlopig zelf ook niet zeker en wacht het allemaal af.
Tegelijkertijd zit Russell nog altijd in onderhandeling met Mercedes. De bevestiging van een verlenging is er nog niet gekomen. "Je hoeft je nergens zorgen over te maken, en we ronden alles af wanneer de tijd rijp is. Ik denk dat het erom gaat een overeenkomst te vinden die voor beide partijen voordelig is," aldus Russell.
Gerelateerd
Net binnen
Norris reageert cynisch na vragen over titelstrijd en Verstappen: "Ja, ik ben heel bang!"
- 7 minuten geleden
Buxton gelooft in titelkansen Verstappen: "Dit is niet Lando, dit is Max"
- 30 minuten geleden
Teams bereiden zich voor op weekend waar veel downforce gevraagd wordt
- 1 uur geleden
Formule 1-collega's Verstappen schatten zijn titelkansen in: "Ik geef hem zoveel procent kans"
- 1 uur geleden
Voormalig McLaren-junior Dunne reageert op vertrek
- 1 uur geleden
Russell nog altijd zonder nieuw contract: "Nee, ik heb geen updates"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september