George Russell is nog altijd in afwachting van een zitje voor komend jaar. De Engelsman gaat in de persconferentie in op de onderhandelingen met Mercedes en legt ook uit wie hij denkt dat er aan het einde van het seizoen met de wereldtitel naar huis gaat.

Oscar Piastri en Lando Norris leken lange tijd met elkaar uit te maken wie wereldkampioen zou worden. Dat lijkt nog steeds het vooruitzicht, al heeft viervoudig kampioen Max Verstappen de laatste twee races weten te winnen. Desondanks is de voorsprong van de Australiër op Verstappen nog altijd 69 punten, en dus moet het allemaal wel heel goed vallen wil Verstappen daadwerkelijk kans maken op zijn vijfde titel.

Russell grapt over titel

In Singapore zit Norris naast Russell op de bank en aan Russell wordt gevraagd of hij denkt dat het Verstappen nog kan lukken. "Honderd procent", zo glimlacht Russell terwijl hij Norris aankijkt. De Engelse Mercedes-coureur weet het voorlopig zelf ook niet zeker en wacht het allemaal af.

Tegelijkertijd zit Russell nog altijd in onderhandeling met Mercedes. De bevestiging van een verlenging is er nog niet gekomen. "Je hoeft je nergens zorgen over te maken, en we ronden alles af wanneer de tijd rijp is. Ik denk dat het erom gaat een overeenkomst te vinden die voor beide partijen voordelig is," aldus Russell.

