Max Verstappen zou na zijn actieve racecarrière graag de rol van teambaas willen oppakken, maar dan niet in de Formule 1. Het drukke programma blijft namelijk een heikel punt en zou betekenen dat hij te vaak weg is van zijn familie. Daarnaast wil de Nederlander nog altijd racen, maar dan in de enduranceracerij.

De 28-jarige Verstappen hoeft voorlopig nog niet na te denken over zijn carrière na de Formule 1, want hij is nog niet van plan te stoppen en heeft bovendien een contract dat hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing bindt. Komend seizoen gaat de Formule 1 een nieuw tijdperk in met compleet nieuwe wagens en een volledig nieuwe power unit.

Toekomst na F1

Voorlopig heeft Verstappen dus nog geen boodschap aan een rol als teambaas, maar áls hij dat ooit zou doen, dan zeker niet in de Formule 1. "Nee, niet in de Formule 1. Dat zou betekenen dat ik te veel races weg ben van mijn familie," zo vertelde hij in gesprek met Sky Deutschland. De Nederlander was afgelopen weekend nog te vinden op de Nordschleife, en na zijn Formule 1-carrière ziet hij zijn toekomst dan ook eerder bij de GT3-wagens liggen: "Ik denk dat ik na de Formule 1 nog steeds graag zou willen racen. In endurance, of dat nu hypercars of GT3’s zijn. Op de Nordschleife kun je alleen GT3 rijden, en dan heb je Spa, Le Mans, Daytona, Sebring... al die grote races. En misschien in een nog snellere auto. Dat is natuurlijk het doel."

Toch heeft Verstappen voorlopig nog genoeg te doen in de Formule 1, en een carrière ná de koningsklasse van de autosport is dan ook nog lang niet aan de orde: "Maar wanneer dat zal gebeuren, is moeilijk te zeggen. Of het volgend jaar is, of over vijf of tien jaar. Ik heb nog even de tijd."

