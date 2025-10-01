close global

Max Verstappen and Helmut Marko at Imola

Geloof in vijfde titel is terug bij Marko: 'Door zege in Bakoe is hoop weer tot leven gekomen'

Geloof in vijfde titel is terug bij Marko: 'Door zege in Bakoe is hoop weer tot leven gekomen'

Remy Ramjiawan
Max Verstappen and Helmut Marko at Imola

Red Bull-adviseur Helmut Marko durft na de overwinning van Max Verstappen in Bakoe te geloven in de grootste comeback aller tijden. De Nederlander kijkt nog altijd aan tegen een achterstand van 69 punten op Oscar Piastri en zal niet alleen een snelle RB21 nodig hebben, maar ook fouten van McLaren om zijn titelaspiraties levend te houden.

Hoewel enkele teams de focus al op komend jaar hebben liggen, lijkt dat bij Red Bull nog niet helemaal het geval. Technisch directeur Pierre Waché gaf onlangs bij Auto Motor und Sport aan dat, als het team nog een kans ziet om Verstappen te helpen, het bereid is om door te ontwikkelen. Verstappen zelf benadrukte in zijn vooruitblik dat de Grand Prix van Singapore moet worden gezien als een test.

Singapore compleet anders dan Monza en Bakoe

In Monza en Bakoe liet het Oostenrijkse team namelijk zien dat de RB21 goed uit de voeten kan op circuits waar weinig neerwaartse druk wordt gevraagd. In Singapore is er echter juist veel downforce nodig. Bovendien gaat het om een stratencircuit, en daarop kwam de Oostenrijkse wagen de afgelopen jaren niet goed uit de verf.

Marko begint te geloven in titelkansen

Marko legt in gesprek met OE24 uit dat de ambities na de gewonnen race in Azerbeidzjan torenhoog liggen. Het geloof in de titelkansen van Verstappen is dan ook helemaal terug: "Met de overwinning in Bakoe is de hoop weer tot leven gekomen. Als Max dit kan omdraaien, zou het de grootste comeback aller tijden zijn."

