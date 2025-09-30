Marko keek met verbazing naar Verstappen in GT3: 'Dat kan alleen Max'
Marko keek met verbazing naar Verstappen in GT3: 'Dat kan alleen Max'
Helmut Marko was onder de indruk van wat Max Verstappen afgelopen weekend in de NLS heeft laten zien toen hij met Chris Lulham in de GT3 van Ferrari tijdens zijn debuut meteen zijn eerste race won.
Verstappen maakte deze maand zijn debuut in GT4 en afgelopen weekend in GT3. De Nederlander kwalificeerde zich als derde, wat vooral kwam door veel verkeer tijdens zijn laatste ronde. Tijdens de race bleek er geen maat te staan op Verstappen, die na P1 te hebben gepakt in de eerste bocht niet meer om zou kijken en zelfs een minuut weg zou rijden van de rest van het veld.
Marko over GT3 en Verstappen
In gesprek met OE24 stelt Marko dat iedereen onder de indruk zou moeten zijn van wat Verstappen afgelopen weekend, zeker bij de start, heeft laten zien. "Ongelooflijk hoe Max het heeft gedaan. Alleen hoe hij die twee voor hem bij de start en de eerste bocht voorbijging, dat was weer typisch Verstappen. Dat kan niemand anders."
Marko zat met verbazing naar Verstappen te kijken
Marko zat met verbazing te kijken toen de race begon, waarbij Verstappen vanaf P3 meteen de leiding pakte en vervolgens wegreed. "Hij heeft de nummer twee op een minuut achterstand gereden, maar in een Formule 1-bolide doet hij dit ook. Max is gewoon een fanatieke coureur en grijpt elke kans aan. Dat past gewoon bij hem. En in mijn tijd reed men ook alles. Jos blijft door het rijden van rally's in vorm en hij is ook erg snel. Als Max stopt in de F1, dan kan ik me een samenwerking heel goed voorstellen."
