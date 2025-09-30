Steiner: 'Er zijn mensen binnen Ferrari die spijt hebben van de komst van Hamilton'
Steiner: 'Er zijn mensen binnen Ferrari die spijt hebben van de komst van Hamilton'
Guenther Steiner, oud-teambaas van Haas, stelt dat de onrust en de ontevredenheid binnen Ferrari rondom de komst en prestaties van Lewis Hamilton toe begint te nemen.
In de podcast The Red Flags gaat Steiner in op de situatie bij Ferrari, waar hij heeft gehoord dat mensen binnen Ferrari al spijt hebben van het aantrekken van Hamilton. “Ik denk dat sommige mensen in het team dat wel doen. Ik denk dat het management natuurlijk geen spijt kan hebben, want dan zou je toegeven dat je iets verkeerd hebt gedaan, en dat kun je niet doen. Ik weet zeker dat sommige jongens daar wel spijt hebben, want Ferrari eindigde als achtste en negende in Bakoe."
Steiner ziet Sainz als grootste winnaar
Hamilton was de vervanger van Carlos Sainz, die vertrok naar Williams. Als het aan Sainz lag, was hij nooit vertrokken. Steiner denkt dat Sainz de grote winnaar is van deze hele situatie. "Carlos Sainz, nu bij Williams, eindigde als derde, dus ik denk dat Carlos Sainz zich hier het beste over voelt. Ze wisten wat ze aan Carlos hadden; hij kon presteren, en Lewis natuurlijk, ik bedoel, ik respecteer Lewis, maar op dit moment, gezien de onrust die hij in het team en rondom het team veroorzaakt, is het dan een waardevolle investering? Misschien niet."
Steiner over financiële impact transfer Hamilton
Steiner denkt ook dat de financiële impact van de transfer van Hamilton, zoals inkomsten via merchandise en social media, niet groot genoeg is om de transfer van Hamilton en het enorme contract te rechtvaardigen. Sainz had wellicht niet zoveel geld in het laatje gebracht, maar was volgens Steiner ook zeker goedkoper geweest dan Hamilton. “Ook wat betreft de investering in geld ben ik er vrij zeker van dat die bij Lewis een stuk hoger is dan bij Carlos.”
Gerelateerd
Net binnen
Windsor: "Je merkt dat mensen Norris en Piastri geen echte wereldkampioenen vinden"
- 13 minuten geleden
Steiner: 'Er zijn mensen binnen Ferrari die spijt hebben van de komst van Hamilton'
- 23 minuten geleden
Zak Brown bevestigt afronding verkoop McLaren Racing
- 53 minuten geleden
Tsunoda krijgt steun van Albon als teamgenoot Verstappen: 'Ik zat in een moeilijke situatie'
- 1 uur geleden
- 1
'Mercedes bezig met vertragen gesprekken Russell, hoop op Verstappen in 2027'
- 1 uur geleden
Lulham ziet status bij FIA van zilver naar goud gaan, ook status Hartog krijgt upgrade
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
- 10 september