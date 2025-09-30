Guenther Steiner, oud-teambaas van Haas, stelt dat de onrust en de ontevredenheid binnen Ferrari rondom de komst en prestaties van Lewis Hamilton toe begint te nemen.

In de podcast The Red Flags gaat Steiner in op de situatie bij Ferrari, waar hij heeft gehoord dat mensen binnen Ferrari al spijt hebben van het aantrekken van Hamilton. “Ik denk dat sommige mensen in het team dat wel doen. Ik denk dat het management natuurlijk geen spijt kan hebben, want dan zou je toegeven dat je iets verkeerd hebt gedaan, en dat kun je niet doen. Ik weet zeker dat sommige jongens daar wel spijt hebben, want Ferrari eindigde als achtste en negende in Bakoe."

Steiner ziet Sainz als grootste winnaar

Hamilton was de vervanger van Carlos Sainz, die vertrok naar Williams. Als het aan Sainz lag, was hij nooit vertrokken. Steiner denkt dat Sainz de grote winnaar is van deze hele situatie. "Carlos Sainz, nu bij Williams, eindigde als derde, dus ik denk dat Carlos Sainz zich hier het beste over voelt. Ze wisten wat ze aan Carlos hadden; hij kon presteren, en Lewis natuurlijk, ik bedoel, ik respecteer Lewis, maar op dit moment, gezien de onrust die hij in het team en rondom het team veroorzaakt, is het dan een waardevolle investering? Misschien niet."

Steiner over financiële impact transfer Hamilton

Steiner denkt ook dat de financiële impact van de transfer van Hamilton, zoals inkomsten via merchandise en social media, niet groot genoeg is om de transfer van Hamilton en het enorme contract te rechtvaardigen. Sainz had wellicht niet zoveel geld in het laatje gebracht, maar was volgens Steiner ook zeker goedkoper geweest dan Hamilton. “Ook wat betreft de investering in geld ben ik er vrij zeker van dat die bij Lewis een stuk hoger is dan bij Carlos.”

