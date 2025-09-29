Christian Horner (51) wist recentelijk een akkoord te bereiken met Red Bull over zijn ontslagvergoeding. De Brit werd uit zijn functie als teambaas en CEO gezet en kreeg daar naar verluidt een vergoeding van 80 miljoen dollar voor. Dit bedrag had echter nog veel hoger uit kunnen vallen, mits Horner één voorwaarde had geaccepteerd.

Horner lag sinds vorig jaar behoorlijk onder vuur en ook achter de schermen bij Red Bull waren er de nodige issues met de teambaas en CEO. Toen ook de prestaties op de baan begonnen tegen te vallen, besloot Red Bull van hogerhand in te grijpen. Sportbaas Oliver Mintzlaf en Dr. Helmut Marko riepen Horner na de Grand Prix op Silverstone op het matje en informeerde hem over zijn ontslag. Sindsdien heeft Horner hard onderhandeld over een gepaste ontslagvergoeding en deze kwam uiteindelijk uit op een bedrag van ongeveer 80 miljoen dollar. Red Bull was echter bereid nog veel meer betalen, maar dan Horner een pittige voorwaarde te accepteren.

Red Bull was bereid Horner 148 miljoen dollar over te maken

Het totale vermogen van Horner werd vorig jaar nog op zo'n 50 tot 60 miljoen dollar geschat. Als Horner het aanvankelijke aanbod van Red Bull had geaccepteerd, dan hij in één klap z'n totale vermogen kunnen verviervoudigen. The Sun schrijft namelijk dat Red Bull bereid was Horner een duizelingwekkende 118 miljoen pond, omgerekend zo'n 148 miljoen dollar, over te maken. Wanneer je dit soort bedragen leest, vraag je je af waarom Horner dan akkoord is gegaan met een veel lager bedrag van 80 miljoen dollar. Daar is een verklaarbare reden voor. Red Bull was enkel en alleen bereid zoveel geld te betalen als Horner zijn handtekening zou zetten onder één snoeiharde voorwaarde. En dat weigerde hij.

Red Bull wilde Horner definitief uit de F1-paddock houden

Als Horner het duizelingwekkende bedrag van 148 miljoen dollar zou hebben geaccepteerd, dan had dat als consequentie dat hij niet meer zou mogen terugkeren in de paddock van de Formule 1. "Hij zou dan geen mogelijkheid hebben om terug te keren naar de F1, is dat hij wel van plan is", zo klinkt het in de Britse boulevardkrant. Red Bull had er dus veel voor over om Horner definitief uit de paddock te houden, maar daar ging de 51-jarige niet in mee. Horner zou naar verluidt immers plannen hebben om medio 2026 alweer terug te keren in de sport.

Horner kiest voor 80 miljoen én paddocktoegang

Horner koos dus eieren voor zijn geld en schikte voor een bedrag van 80 miljoen dollar, waarmee hij wél de mogelijkheid houdt om terug te keren in de koningsklasse van de autosport. Eerder vandaag schreven wij overigens al dat Horner die volledige 80 miljoen niet in eigen zak mag houden. De Britse belastingdienst wil graag 45% van het ontvangen bedrag overgemaakt zien worden. Horner houdt dus iets meer dan de helft over voor eigen gebruik.

