Christian Horner

'Horner moet bijna de helft van zijn 80 miljoen dollar inleveren'

Jeen Grievink
Christian Horner

Christian Horner (51) werd kort voor de zomer ontslagen door Red Bull Racing en sindsdien heeft hij onderhandeld over een ontslagvergoeding. Recentelijk kwam naar buiten dat de voormalig teambaas een akkoord had bereikt over een bedrag dat zou schommelen zo rond de 80 miljoen dollar. Maar slecht nieuws voor Horner: hij raakt bijna de helft weer kwijt.

De bedragen verschillen een beetje per medium en per gehanteerde valuta, maar dat het ontslag bij Red Bull Horner geen windeieren heeft gelegd, staat als een paal boven water. Er worden bedragen genoemd die neerkomen op zo'n 80 miljoen dollar. In één klap werd daarmee zijn vermogen verdubbeld. In 2024 werd het vermogen van Horner namelijk nog geschat op zo'n 50 tot 60 miljoen dollar. Met deze ontslagvergoeding werd hij plots tweemaal zo rijk. Althans, dat zou je denken, wil het niet dat Horner een flinke domper te verwerken krijgt. De voormalig teambaas en CEO moet maar liefst de helft van zijn geld in gaan leveren.

Horner moet bijna helft van 80 miljoen inleveren bij fiscus

The Sun schrijft dat HMRC, ofwel de Britse belasting-, betalings- en douanedienst, het gemunt heeft op Horner. De 51-jarige woont en werkt natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk en moet daarom - net als iedere andere inwoner - aan de belastingregels voldoen. En met het bedrag dat Horner ontvangen heeft vanuit Red Bull, valt hij in een belastingschijf die pijn doet. De voormalig teambaas moet maar liefst 45% van zijn oprotpremie weer inleveren bij het HMRC. De Britse media schrijft dat Horner kan rekenen op een aanslag van £35.986.500 die hij moet betalen.

Een gigantisch bedrag dat Horner moet aftikken aan de fiscus, maar niemand hoeft medelijden te hebben met de oud-topman van Red Bull. Horner had al een gigantisch vermogen opgebouwd en ziet dat door deze ontslagvergoeding alleen maar verder toenemen.

Christian Horner

