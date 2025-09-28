close global

﻿
Verstappen and Norris having a laugh together

Norris wil na F1-carriere ook enduranceracerij in: "Zou ik geweldig vinden"

Norris wil na F1-carriere ook enduranceracerij in: "Zou ik geweldig vinden"

Remy Ramjiawan
Verstappen and Norris having a laugh together

Lando Norris voelt er ook wel wat voor om de overstap naar het langeafstandracen te maken. De Engelsman wil dit echter niet doen zoals Max Verstappen nu doet tijdens zijn Formule 1-carrière, maar na zijn Formule 1-pensioen behoort het wel tot de mogelijkheden.

Verstappen wist zaterdag samen met Chris Lulham op de Nordschleife te winnen tijdens zijn debuut. Al halverwege september kwam er veel lof op de acties van de Nederlander. Ondanks het feit dat hij als viervoudig kampioen niets meer te bewijzen heeft, sloot hij gewoon aan bij het opleidingstraject op de Nordschleife om zijn Permit 'A' te halen. Zaterdag volgde daar dan de overwinning in Duitsland.

Norris overweegt uitstapjes na F1-carriere

Tegenover Autosport.com legt Norris uit dat hij het enduranceracen ook wel ziet zitten: “Dat zou ik geweldig vinden. Ik zag Zak [Brown, CEO van McLaren] er laatst ook over praten met Le Mans, met McLaren die naar Le Mans gaat. Ik blijf niet voor altijd in de Formule 1. Ik wil andere dingen doen en mijn leven leiden, andere dingen proberen.”

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Norris de overstap maakt. Zo reed hij in 2018 de 24 uur van Daytona: “Ik vond Daytona geweldig. Ik deed het met Fernando, dus het was destijds een coole ervaring voor me. Maar of het nu Le Mans, Daytona of Sebring is, wat het ook mag zijn, ik wil andere dingen doen. Ik denk dat oval racen het belangrijkste is dat ik waarschijnlijk nooit zal doen; gewoon niet voor mij.”

Respect voor wat Verstappen doet

Dat Verstappen het nu al tijdens zijn carrière doet, daar neemt de McLaren-coureur zijn pet voor af: “Ik heb respect voor Max dat hij zoiets doet. Hij is zelf veel beter in staat om dat soort dingen te doen. Als hij vecht voor een kampioenschap en dat soort dingen, zou het er waarschijnlijk niet best uitzien. Maar hij zit in een positie waarin hij ook vier wereldkampioenschappen heeft gewonnen. Dus het is een stuk makkelijker dan wat Oscar [Piastri] en ik op dit moment doen.”

Max Verstappen Lando Norris

