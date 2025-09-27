Verstappen pakt eerste pitstop uit leidende positie: zo verliep het eerste uur op de Nordschleife

Max Verstappen heeft zojuist zijn eerste pitstop vanuit de leidende positie ingelost. De Nederlander heeft ervoor gekozen om de tweede stint ook te rijden, waardoor teamgenoot Chris Lulham nog even moet wachten op zijn kans.

Verstappen vertrok iets na 12:00 uur vanaf P3. Tijdens de kwalificatie kwam hij in zijn laatste ronde verkeer tegen en moest hij genoegen nemen met die positie. Toch viel tijdens de openingsfase alles mee voor de viervoudig kampioen. Zo wist hij direct in de eerste bocht de Ford Mustang GT3 van Frank Stippler te verschalken en ligt de Nederlander inmiddels met zijn Ferrari 296 GT3 na zeven ronden op kop.

LIVE | Volg hier live het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Start vier uur van de Nürburgring Norschleife

De start verliep voortvarend voor Verstappen, terwijl niet iedereen zonder kleerscheuren uit de eerste bocht kwam.

Max Verstappen takes the lead by Turn 1.pic.twitter.com/6ph9oB32Rf — RBR Daily (@RBR_Daily) September 27, 2025

Inmiddels heeft hij ook zijn pitstop voltooid en is achter het stuur blijven zitten. Als koploper is hij weer de baan opgereden en heeft de leiding strak in handen. Met een voorsprong van 23 seconden leidt hij op wagen nummer zes van het Haupt Racing Team, waar de meeste uitdaging van zal komen.

