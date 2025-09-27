Verstappen laat zich meteen zien: derde tijd bij GT3-debuut Nordschleife

Max Verstappen moet genoegen nemen met de derde tijd tijdens de kwalificatie voor de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. De Nederlander zat er tijdens de sessie goed bij, al had hij in zijn laatste ronde wat verkeer voor zich.

De poleposition ging uiteindelijk naar het team van Walkenhorst Motorsport. Christian Krognes was in de Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO met startnummer 34 het snelst en zette een rondetijd neer van 8:06.057. Daarachter vinden we de Audi R8 LMS GT3 van Frank Stippler terug. Die wagen klokte een tijd van 8:08.176, zo’n twee seconden langzamer dan de pole.

Artikel gaat verder onder video

Derde tijd

De kwalificatie begon een half uur later dan gepland vanwege de mist rond de Nürburgring. Rond 09.00 uur werd de baan vrijgegeven en Verstappen kwam voortvarend uit de startblokken. Aan het begin van de sessie reed hij een 8:46.694, waarna hij er al snel negen seconden vanaf haalde met een 8:37.818. Daarmee stond hij opnieuw bovenaan. In de slotfase was het echter Krognes die de snelste ronde wist neer te zetten. Verstappen verbeterde zich nog naar een 8:09.126, goed voor de derde tijd in het algemene klassement. In de SP9 PRO-klasse was de Nederlander wél de snelste.

Het is de opmaak voor de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de NLS. Die race begint straks om 12:00 uur.

Gerelateerd