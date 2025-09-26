Voor autoliefhebbers die fan zijn van Max Verstappen en het merk Porsche een warm hart toedragen, én bovendien over een goed gevulde portemonnee beschikken, komt er een buitenkansje beschikbaar. Veilinghuis Sotheby’s gaat namelijk de Porsche 911 GT2 RS Clubsport veilen, die ooit in het bezit was van Max Verstappen.

De wagen werd eind 2018 voor het eerst aan de buitenwereld getoond en in 2019 kreeg Verstappen een model met serienummer 065. Het GP Elite-raceteam, dat zich onder andere richt op de Porsche Supercup, voorzag de Nederlander van de nodige ondersteuning bij het gebruik van de bolide.

Vermogen

Met slechts 2.190 kilometer op de teller kan de nieuwe eigenaar flink uit de voeten met de wagen. Op het digitale display pronken dan ook de namen van Max Verstappen en manager Raymond Vermeulen. De wagen is sinds 2022 nauwelijks gebruikt, maar beschikt wél over indrukwekkend vermogen. Onder de motorkap bevindt zich een 3,8-liter zescilinder biturbo-motor met maar liefst 700 pk, terwijl het gewicht slechts 1.360 kilogram bedraagt.

Veiling

Veilinghuis RM Sotheby’s hoopt een bedrag tussen 470.000 en 550.000 euro op te halen voor de wagen. De nieuwe eigenaar krijgt daarbij niet zomaar een Porsche 911: de bolide is specifiek voor Verstappen gemaakt en de link met de viervoudig kampioen is door de hele wagen zichtbaar terug te vinden.

