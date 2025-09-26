Voormalig Porsche 911 van Verstappen gaat onder de hamer
Voormalig Porsche 911 van Verstappen gaat onder de hamer
Voor autoliefhebbers die fan zijn van Max Verstappen en het merk Porsche een warm hart toedragen, én bovendien over een goed gevulde portemonnee beschikken, komt er een buitenkansje beschikbaar. Veilinghuis Sotheby’s gaat namelijk de Porsche 911 GT2 RS Clubsport veilen, die ooit in het bezit was van Max Verstappen.
De wagen werd eind 2018 voor het eerst aan de buitenwereld getoond en in 2019 kreeg Verstappen een model met serienummer 065. Het GP Elite-raceteam, dat zich onder andere richt op de Porsche Supercup, voorzag de Nederlander van de nodige ondersteuning bij het gebruik van de bolide.
Vermogen
Met slechts 2.190 kilometer op de teller kan de nieuwe eigenaar flink uit de voeten met de wagen. Op het digitale display pronken dan ook de namen van Max Verstappen en manager Raymond Vermeulen. De wagen is sinds 2022 nauwelijks gebruikt, maar beschikt wél over indrukwekkend vermogen. Onder de motorkap bevindt zich een 3,8-liter zescilinder biturbo-motor met maar liefst 700 pk, terwijl het gewicht slechts 1.360 kilogram bedraagt.
Veiling
Veilinghuis RM Sotheby’s hoopt een bedrag tussen 470.000 en 550.000 euro op te halen voor de wagen. De nieuwe eigenaar krijgt daarbij niet zomaar een Porsche 911: de bolide is specifiek voor Verstappen gemaakt en de link met de viervoudig kampioen is door de hele wagen zichtbaar terug te vinden.
Gerelateerd
Net binnen
Russell, teams en fans steunen Hamilton: "Ik denk aan jou, vriend"
- 8 minuten geleden
'Red Bull overweegt McLaren-coureur binnen te halen en gesprekken zijn al gevoerd'
- 39 minuten geleden
- 1
Verstappen eerlijk over ontwikkeling RB21: 'Dát denk je wel eens'
- 1 uur geleden
Schumacher: "Toekomst Lawson bij Red Bull erg onzeker"
- 1 uur geleden
Voormalig Porsche 911 van Verstappen gaat onder de hamer
- 1 uur geleden
'Mercedes overweegt tóch coureurswissel voor 2026: topcoureur in beeld'
- 2 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september