Dit is de GT3-wagen waarmee Verstappen dit weekend op de Nordschleife gaat racen
Voor Max Verstappen en Chris Lulham staat dit weekend de 57e ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie, op het programma. De Nederlander zal daarin strijden om de prijzen met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing.
Met deze deelname maakt Verstappen officieel de stap naar het langeafstandsracen, waarvoor hij op 13 september zijn licentie moest behalen. Dat deed de viervoudig wereldkampioen op zaterdag in een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP, onder grote belangstelling van het toegestroomde publiek. Daarmee behaalde hij zijn Permit A-licentie. Met het juiste papierwerk op zak mag hij dit weekend in een GT3-wagen deelnemen op de Nordschleife.
Verstappen neemt plaats in Ferrari 296 GT3
Dat zal gebeuren met de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing met startnummer 31. De wagen is inmiddels voorzien van de kleuren van Verstappen.com Racing en het team is druk bezig met de voorbereidingen op de race van zaterdag.
