'Hamilton slaat Pirelli-test over, Ferrari roept reservecoureur Zhou op'
'Hamilton slaat Pirelli-test over, Ferrari roept reservecoureur Zhou op'
Lewis Hamilton moet de Pirelli-test op het circuit van Mugello overslaan, zo meldt Autoracer. De zevenvoudig wereldkampioen liet woensdag op Instagram weten dat het even niet zo goed gaat met zijn hond Roscoe, vermoedelijk de reden voor zijn afwezigheid.
Het Italiaanse bandenmerk werkt dit jaar aan de ontwikkeling van de banden voor volgend seizoen, waarbij diverse teams worden ingezet. Donderdag en vrijdag staan opnieuw twee testdagen op het programma. Haas werkte de eerste dag af, terwijl Ferrari vrijdag in actie komt, maar dat dus zonder Hamilton zal moeten doen.
Hond Roscoe
Hamilton liet woensdag weten dat het met de gezondheid van viervoeter Roscoe niet goed ging. "Het zijn een paar bange uren geweest. Ik wil iedereen vragen om te bidden voor Roscoe en hem in gedachten te houden," gaf hij aan op Instagram. Volgens de planning zet Ferrari wel Charles Leclerc in, terwijl reservecoureur Zhou Guanyu de taken van Hamilton overneemt op het circuit van Mugello.
Haas werkt dag één bandentest af
Het team van Haas werkte donderdag de bandentest met de line-up af in een zogenoemde mule-car, een variant van de VF-24, de bolide van afgelopen seizoen. De banden van Pirelli zijn komend jaar smaller dan die van dit seizoen, en het Italiaanse merk wil daarvoor zoveel mogelijk data verzamelen.
Gerelateerd
Net binnen
'Hamilton slaat Pirelli-test over, Ferrari roept reservecoureur Zhou op'
- 15 minuten geleden
De racecarrière van de succesvolle F1-ontwerper Adrian Newey | GPFans Special
- 40 minuten geleden
Wolff geeft toe dat Bottas bijna F1-comeback maakte: 'Russell wist niet of hij kon rijden'
- 1 uur geleden
Fans verdeeld over GT3-debuut Verstappen, Red Bull waarschuwt McLaren na 'sneeuwbaleffect' | GPFans Recap
- Gisteren 21:46
Dit is hoe je Verstappen zaterdag van dichtbij kunt zien op de Nürburgring Nordschleife
- Gisteren 21:03
- 1
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- Gisteren 20:14
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september