Lewis Hamilton moet de Pirelli-test op het circuit van Mugello overslaan, zo meldt Autoracer. De zevenvoudig wereldkampioen liet woensdag op Instagram weten dat het even niet zo goed gaat met zijn hond Roscoe, vermoedelijk de reden voor zijn afwezigheid.

Het Italiaanse bandenmerk werkt dit jaar aan de ontwikkeling van de banden voor volgend seizoen, waarbij diverse teams worden ingezet. Donderdag en vrijdag staan opnieuw twee testdagen op het programma. Haas werkte de eerste dag af, terwijl Ferrari vrijdag in actie komt, maar dat dus zonder Hamilton zal moeten doen.

Hond Roscoe

Hamilton liet woensdag weten dat het met de gezondheid van viervoeter Roscoe niet goed ging. "Het zijn een paar bange uren geweest. Ik wil iedereen vragen om te bidden voor Roscoe en hem in gedachten te houden," gaf hij aan op Instagram. Volgens de planning zet Ferrari wel Charles Leclerc in, terwijl reservecoureur Zhou Guanyu de taken van Hamilton overneemt op het circuit van Mugello.

Haas werkt dag één bandentest af

Het team van Haas werkte donderdag de bandentest met de line-up af in een zogenoemde mule-car, een variant van de VF-24, de bolide van afgelopen seizoen. De banden van Pirelli zijn komend jaar smaller dan die van dit seizoen, en het Italiaanse merk wil daarvoor zoveel mogelijk data verzamelen.

Rain hit day one of #Pirelli’s 2026 tyre test at @MugelloCircuit 🌧️ Ocon & Bearman ran @HaasF1Team's VF-24 mule car on slicks and inters. Tomorrow @ScuderiaFerrari's Zhou & Leclerc take over. https://t.co/aZ43TyvDrq pic.twitter.com/x4FT1VTJsP — Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 25, 2025

