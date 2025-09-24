'Norris had moeten profiteren van fout Piastri' l GPFans Raceteam
'Norris had moeten profiteren van fout Piastri' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 uur, mee in alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws: je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Lars Leeftink. Zo ging het onder meer over de uitvalbeurt van Oscar Piastri, het amper profiteren van Lando Norris en de overwinning van Max Verstappen.
