Ralf Schumacher heeft in de podcast Backstage Boxengasse van Sky zijn kijk op de zaak gegeven als het gaat om de opvallende gelijkenissen tussen Max Verstappen en zijn vader Jos. Schumacher vertelt dat de overeenkomsten niet alleen op het circuit, maar ook daarbuiten te vinden zijn.

Volgens Schumacher heeft Max veel van zijn karaktereigenschappen van zijn vader geërfd. Hij beschrijft Max als iemand die zich bewust is van de gevolgen van zijn acties, vergelijkbaar met een voetballer die niet door de benen gespeeld wil worden. Dit bewustzijn typeert hem zowel op als naast de baan.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen vertelt graag over zijn jeugd

"De moeilijkheid om Verstappen junior te benaderen voor interviews is een andere eigenschap die hij deelt met zijn vader. Maar wanneer Max eenmaal openhartig is, praat hij graag over zijn jeugd", klinkt het. "Zo zei hij tegen ons: ‘De karttijd met mijn vader en moeder, toen ze nog samen waren en we 's avonds over het racen konden praten. Dat was mooi.’ Dat hij daar zo open over is, is mooi. Dat typeert hem."

Jos Verstappen en de titelstrijd

Beiden hebben een geschiedenis in de Formule 1. Jos Verstappen racete tussen 1994 en 2003 voor verschillende teams, terwijl Verstappen momenteel in een sterke vorm verkeert en de achterstand op Oscar Piastri in het kampioenschap aan het verkleinen is. Met nog maar 69 punten verschil, heeft de Limburger de kans om de titel binnen te halen.