De Formule 1 bevestigde eerder vandaag een nieuwe indeling van de sprintraceweekenden, maar daarnaast werd er in de vergadering van de F1 Commission ook gediscussieerd over het gebruik van power unit-onderdelen en de gridstraffen die daarbij komen kijken. De beslissing is gemaakt om de teams toe te staan een aantal extra onderdelen te gebruiken dit seizoen.

Vanaf dit jaar is het aantal Grand Prix-weekenden waarin er sprintraces worden verreden, omhooggegaan van drie naar zes. Dat betekent dat er nog meer kilometers worden gemaakt. Om het aantal gridstraffen te beperken, is nu besloten dat teams een aantal extra power unit-onderdelen mogen gebruiken.

Sprint Shootout

Naast dat het aantal sprintraceweekenden omhoog is gegaan, is ook de indeling ervan veranderd. De tweede vrije training op zaterdag tussen de kwalificatie en de sprintrace werd door velen als doelloos gezien, dus wordt die sessie vervangen door een extra kwalificatie, waarbij de kwalificatie op vrijdag voor de race is en de 'Sprint Shootout' op zaterdag de startopstelling voor de sprintrace bepaalt die later op de dag volgt. Hoe de gridstraffen precies in het nieuwe format worden toegepast, is hieronder te vinden.

Power unit-onderdelen

Van de verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K mochten ieder maar drie gebruikt worden in 2023, voordat er gridstraffen werden uitgedeeld. Voor alleen dit seizoen gaat het aantal omhoog van drie naar vier om de gridstraffen te beperken. Charles Leclerc kreeg voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië een gridstraf, omdat hij het maximale aantal gebruikte elektronische componenten had overgeschreden. Dit zal dus niet veranderen.

Daarnaast werd overeengekomen dat zogenaamde Sustainability Initiative Costs - waar we het installeren van duurzame infrastructuur, het onderzoeken en monitoren van de CO2-voetafdruk van de teams en donaties aan liefdadigheidsinstellingen die zich bezighouden met de bevordering van ecologische duurzaamheidsprojecten, onder verstaan - zullen worden uitgesloten van het budgetplafond.