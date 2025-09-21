Max Verstappen was niet de enige Nederlander die acte de présence gaf dit weekend in Azerbeidzjan. Ook DJ Martin Garrix gaf een optreden in Bakoe - en hij deed dit op zaterdagavond. Na afloop van zijn show verlieten fans de zaal en werden de pijlen gericht op Verstappen, in positieve zin: "Tu tu tu du, Max Verstappen!"

Eerder schreven wij al dat ook Martin Garrix het hele weekend aanwezig was in Azerbeidzjan. Enerzijds voor een concert op zaterdag en anderzijds om zijn vrienden Verstappen en Lando Norris aan te moedigen. Ook mocht Garrix nog met het zwart-wit geblokt zwaaien aan het einde van de race. De disjockey trad op zaterdag op in de Crystal Hall in Bakoe. Daar hadden de bezoekers van het concert het reuze naar hun zin - en na afloop van de show ging het feestje dan ook nog even door. Toen de fans de zaal verlieten, begonnen ze buiten hun pijlen te richten op Verstappen. "Tu tu tu du, Max Verstappen!", klonk het luidkeels.

Fans in Azerbeidzjan zingen massaal "Tu tu tu du, Max Verstappen!"

Op onderstaande beelden is goed te zien hoe de Azerbeidzjanen met veel euforie hun steun betuigen aan Verstappen, die op dat moment net pole position had veiliggesteld voor de hoofdrace. Terwijl er massaal het welbekende "tu tu tu du, Max Verstappen" klinkt, dansen, springen en knuffelen de fans elkaar. Shams Karimova, die zelf ook aanwezig was als marshall op het circuit dit weekend, deelde de beelden hiervan op haar Instagram-kanaal. "Geld komt wel weer terug, maar het zingen van tu tu tu du Max Verstappen met een stel vreemden na het concert van de Grand Prix van Azerbeidzjan niet", zo schreef ze bij de video.

