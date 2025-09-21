Martin Garrix tweede Nederlander die Azerbeidzjan op z'n kop weet te zetten
Martin Garrix tweede Nederlander die Azerbeidzjan op z'n kop weet te zetten
Max Verstappen won de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar de Red Bull-coureur was niet de enige Nederlander die de show stal in het grootste land van de Zuidelijke Kaukasus. Martijn Gerard Garritsen, beter bekend als DJ Martin Garrix, kreeg ook de handen op elkaar dit weekend. Zowel op als naast de baan trok hij de aandacht.
Het was een weekend met een Nederlands tintje in Azerbeidjzan. In de Formule 2 zagen we naast Richard Verschoor nóg een Nederlander in actie komen; namelijk Laurens van Hoepen. De 20-jarige coureur uit Wassenaar maakte zijn debuut in deze klasse op het Baku City Circuit. Vervolgens kwam ook nog superster Verstappen in actie. De Nederlander veroverde pole position en ging er op zondag tijdens de Grand Prix ook met de overwinning vandoor. Maar daarmee was het nog niet gedaan wat betreft de Nederlandse inbreng in Azerbeidzjan. Martin Garrix trad namelijk op zaterdag op en zwaaide op zondag met de finishvlag.
Martin Garrix combineert werk en plezier tijdens F1-weekend in Bakoe
Voor Garrix was het weekend in Azerbeidzjan een combinatie van werk en plezier. Het is algemeen bekend dat Garrix vrienden is met Verstappen - en ook met Lando Norris. Terwijl hij het tweetal live in actie kon zien in Bakoe, trad hij zelf ook op op zaterdag. In de Crystal Hall van Bakoe gaf hij een indrukwekkende show weg na de kwalificatie. Op onderstaande beelden is te zien hoe hij duizenden (F1-)fans uit hun dak laat gaan op zijn welbekende housemuziek. De 29-jarige disjockey zag vervolgens een dag later hoe zijn grote vriend Verstappen met overmacht de Grand Prix won. Garrix zelf kreeg de eer om met de zwart-wit geblokte vlag te zwaaien op het einde van de race.
Gerelateerd
Net binnen
F1 Driver Of The Day 2025: Sainz verslaat Verstappen na eerste podiumplek voor Williams
- 11 minuten geleden
- 34
Norris en Russell lachen om jongetje dat meezingt met volkslied in Bakoe
- 49 minuten geleden
Verstappen eerlijk over titelkansen in 2025 na hoop vanuit Red Bull: 'Nog een groot gat'
- 1 uur geleden
Azerbeidzjanen richten zich massaal tot Verstappen na Martin Garrix-concert
- 1 uur geleden
Martin Garrix tweede Nederlander die Azerbeidzjan op z'n kop weet te zetten
- 1 uur geleden
Verstappen realistisch na overwinning: ‘Singapore wordt heel andere uitdaging’ | GPFans Race Day
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
- 10 september