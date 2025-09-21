Max Verstappen won de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar de Red Bull-coureur was niet de enige Nederlander die de show stal in het grootste land van de Zuidelijke Kaukasus. Martijn Gerard Garritsen, beter bekend als DJ Martin Garrix, kreeg ook de handen op elkaar dit weekend. Zowel op als naast de baan trok hij de aandacht.

Het was een weekend met een Nederlands tintje in Azerbeidjzan. In de Formule 2 zagen we naast Richard Verschoor nóg een Nederlander in actie komen; namelijk Laurens van Hoepen. De 20-jarige coureur uit Wassenaar maakte zijn debuut in deze klasse op het Baku City Circuit. Vervolgens kwam ook nog superster Verstappen in actie. De Nederlander veroverde pole position en ging er op zondag tijdens de Grand Prix ook met de overwinning vandoor. Maar daarmee was het nog niet gedaan wat betreft de Nederlandse inbreng in Azerbeidzjan. Martin Garrix trad namelijk op zaterdag op en zwaaide op zondag met de finishvlag.

Artikel gaat verder onder video

Martin Garrix combineert werk en plezier tijdens F1-weekend in Bakoe

Voor Garrix was het weekend in Azerbeidzjan een combinatie van werk en plezier. Het is algemeen bekend dat Garrix vrienden is met Verstappen - en ook met Lando Norris. Terwijl hij het tweetal live in actie kon zien in Bakoe, trad hij zelf ook op op zaterdag. In de Crystal Hall van Bakoe gaf hij een indrukwekkende show weg na de kwalificatie. Op onderstaande beelden is te zien hoe hij duizenden (F1-)fans uit hun dak laat gaan op zijn welbekende housemuziek. De 29-jarige disjockey zag vervolgens een dag later hoe zijn grote vriend Verstappen met overmacht de Grand Prix won. Garrix zelf kreeg de eer om met de zwart-wit geblokte vlag te zwaaien op het einde van de race.

Gerelateerd