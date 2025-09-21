Oscar Piastri is na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan, waarin hij al in de eerste ronde uitviel, niet eens zo ontevreden. De klassementsleider zag Lando Norris slechts zes punten dichterbij komen en legde voor de camera van Viaplay uit dat het allemaal veel erger had kunnen zijn. Daarnaast blikte hij terug op zijn crash in de openingsronde.

Piastri begon de race vanaf P9, nadat hij in de kwalificatie ook al in de bandenstapels terechtkwam. McLaren voorzag de Australiër van een nieuw chassis, maar hij reed slechts een halve ronde mee. Piastri leidt het kampioenschap nog altijd met 324 punten, gevolgd door Norris met 299 punten. Ook Max Verstappen liep in, al heeft de Nederlander met 255 punten nog altijd een flink gat te dichten.

Artikel gaat verder onder video

'Simpel foutje, grote gevolgen'

De Australiër kende in Bakoe een valse start en lichtte dat moment en de crash die volgde toe: "Ik anticipeerde te veel op de start en maakte een simpel foutje, niet meer dan dat. Daarna kwam de crash. Ik beoordeelde de vuile lucht verkeerd en dan eindig je in de muur. Een simpel foutje, met grote gevolgen."

Piastri vertrekt met lege handen uit Azerbeidzjan en wil het weekend goed analyseren: "Ik voelde me daarna niet fantastisch. Ik moet het terugkijken en mijn eigen acties analyseren. Dat gaan we als team doen en ervoor zorgen dat we beter zijn in Singapore."

'Puntenverlies had een stuk erger kunnen zijn'

Over het feit dat Norris zes punten inliep, maakt de Australiër zich weinig zorgen: "Eerlijk gezegd voelt het niet heel anders dan voorheen. Het had een stuk erger kunnen zijn. Uiteindelijk moet ik gewoon beter presteren dan ik dit weekend heb gedaan. Er zijn nog veel races te gaan en nog genoeg factoren die het kampioenschap kunnen beïnvloeden."

