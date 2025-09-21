De FIA heeft zojuist bekendgemaakt dat McLaren en Alpine een nieuw chassis hebben ingepast voor respectievelijk Oscar Piastri en Franco Colapinto. Piastri, de klassementsleider, maakte tijdens de kwalificatie een zeldzame fout en kwam daarbij hard in aanraking met de bandenstapels.

Ondanks die crash voert Piastri het kampioenschap nog altijd aan met 324 punten. Teamgenoot Lando Norris volgt met 293 punten en zal alles op alles moeten zetten om hem nog onder druk te zetten. Max Verstappen vertrekt vanmiddag vanaf pole en heeft met 230 punten nog een rekenkundige kans op de wereldtitel.

Nieuw chassis

McLaren en Alpine hebben bij de FIA een verzoek ingediend om van chassis te wisselen, omdat de huidige exemplaren te zwaar beschadigd waren. Dat verzoek is goedgekeurd. Aangezien er geen straf staat op het vervangen van een chassis, ondervinden beide coureurs geen gevolgen van de wissel.

