Kimi Antonelli mag zich na de kwalificatie in Azerbeidzjan melden bij de stewards. De jongeling wordt er namelijk van verdacht de gele vlag te hebben genegeerd tijdens de sessie.

Zaterdag om 14:00 uur ging de kwalificatie in Bakoe van start. Alexander Albon zorgde al na enkele minuten voor een rode vlag. De Brits-Thaise coureur stuurde in bij bocht één, maar raakte daarbij met zijn linkerband de TechPro-barrière. Tijdens Q1 in Bakoe werd er overigens veelvuldig met de gele vlag gezwaaid, omdat meerdere coureurs een klein momentje hadden.

FIA onderzoekt momentje Antonelli

Door zo’n momentje hing er blijkbaar een gele vlag in sector één, precies waar Antonelli reed. Volgens de FIA zou hij die vlag hebben genegeerd, al lieten de onboardbeelden een duidelijk groen paneel zien. De Italiaan gaf over de boordradio ook direct aan: “Ik heb het niet gezien.” Zijn race-engineer Peter Bonnington bevestigde dat Antonelli er middenin zat, maar de FIA zal zich nog over het incident buigen en na de sessie met een uitspraak komen.

Ook Nico Hülkenberg krijgt na de kwalificatie het oordeel van de FIA te horen. De Duitser zou tijdens de derde vrije training onder geel een andere coureur hebben ingehaald.

