close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
The F1 Baku race track in Azerbaijan has a semi-transparent FIA flag in front of it

Stewards onderzoeken Antonelli voor negeren gele vlag tijdens kwalificatie

Stewards onderzoeken Antonelli voor negeren gele vlag tijdens kwalificatie

Remy Ramjiawan
The F1 Baku race track in Azerbaijan has a semi-transparent FIA flag in front of it

Kimi Antonelli mag zich na de kwalificatie in Azerbeidzjan melden bij de stewards. De jongeling wordt er namelijk van verdacht de gele vlag te hebben genegeerd tijdens de sessie.

Zaterdag om 14:00 uur ging de kwalificatie in Bakoe van start. Alexander Albon zorgde al na enkele minuten voor een rode vlag. De Brits-Thaise coureur stuurde in bij bocht één, maar raakte daarbij met zijn linkerband de TechPro-barrière. Tijdens Q1 in Bakoe werd er overigens veelvuldig met de gele vlag gezwaaid, omdat meerdere coureurs een klein momentje hadden.

FIA onderzoekt momentje Antonelli

Door zo’n momentje hing er blijkbaar een gele vlag in sector één, precies waar Antonelli reed. Volgens de FIA zou hij die vlag hebben genegeerd, al lieten de onboardbeelden een duidelijk groen paneel zien. De Italiaan gaf over de boordradio ook direct aan: “Ik heb het niet gezien.” Zijn race-engineer Peter Bonnington bevestigde dat Antonelli er middenin zat, maar de FIA zal zich nog over het incident buigen en na de sessie met een uitspraak komen.

Ook Nico Hülkenberg krijgt na de kwalificatie het oordeel van de FIA te horen. De Duitser zou tijdens de derde vrije training onder geel een andere coureur hebben ingehaald.

Gerelateerd

FIA Andrea Kimi Antonelli

Net binnen

Verstappen en Sainz op voorste startrij na bizarre kwalificatie met recordaantal rode vlaggen
Samenvatting kwalificatie

Verstappen en Sainz op voorste startrij na bizarre kwalificatie met recordaantal rode vlaggen

  • 32 minuten geleden
  • 1
 Sainz ziet Verstappen pole pakken na kwakkelend McLaren en Ferrari:
GP Azerbeidzjan

Sainz ziet Verstappen pole pakken na kwakkelend McLaren en Ferrari: "Verbaast me niks"

  • 10 minuten geleden
Verstappen pakt pole in chaotische kwalificatie:
GP van Azerbeidzjan

Verstappen pakt pole in chaotische kwalificatie: "Was een hele moeilijke sessie"

  • 16 minuten geleden
Verstappen.com Racing pakt zege in Valencia tijdens GT World Challenge Europe
Max Verstappen

Verstappen.com Racing pakt zege in Valencia tijdens GT World Challenge Europe

  • 1 uur geleden
Stewards onderzoeken Antonelli voor negeren gele vlag tijdens kwalificatie
Kimi Antonelli

Stewards onderzoeken Antonelli voor negeren gele vlag tijdens kwalificatie

  • 2 uur geleden
Nu al onzekerheid over startopstelling: FIA last vlak voor kwalificatie Bakoe onderzoek in
GP Azerbeidzjan

Nu al onzekerheid over startopstelling: FIA last vlak voor kwalificatie Bakoe onderzoek in

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x