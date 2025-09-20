Vermeulen eerlijk over gesprekken Mercedes en McLaren: "Feit is dat Verstappen het snelst is"
Raymond Vermeulen geeft toe dat het kamp van Max Verstappen gesprekken heeft gevoerd met Mercedes en McLaren. Maar de manager van de Red Bull Racing-coureur laat weten dat het "niet zo spannend" is. Er worden in de F1-paddock namelijk heel veel gesprekken tussen rivalen gevoerd.
Verstappen rijdt al zijn hele Formule 1-carrière bij de bekende energiedrankfabrikant, eerst bij zusterteam Toro Rosso (tegenwoordig Racing Bulls) en sinds de vijfde race van 2016 bij het hoofdteam Red Bull Racing. Hij won de afgelopen seizoenen vier wereldkampioenschappen op rij, maar het lijkt erop dat hij de wereldbeker van 2025 kan vergeten. Er ontstond twijfel over of de Limburger misschien Red Bull moest verlaten om ergens anders een competitiever zitje te vinden, maar uiteindelijk blijft hij in ieder geval volgend jaar nog bij Red Bull. Vermeulen gaat in op de interesse die andere teams hebben in Verstappen. Er werden gesprekken gevoerd met Toto Wolff van Mercedes en ook Zak Brown van McLaren belde de coureur afgelopen winter op.
Iedereen belt met iedereen
"Dat is allemaal niet zo spannend, hoor. Iedereen belt met iedereen", legde Vermeulen uit bij De Telegraaf. "Of denk je niet dat Toto met Charles Leclerc belt? Dat is weer die puzzel die iedereen voor zichzelf aan het leggen is. En iedereen is egoïstisch, wil het beste voor zichzelf. Logisch ook. Het is ook gewoon een feit dat Max de snelste man van het veld is."
Blije coureur in je stal
Verstappens manager vervolgde: "Elk team investeert miljoenen om een paar tienden extra uit een auto te persen. Als je dan een coureur hebt die die tienden al meeneemt, dan wil je die rijder graag hebben. Maar Max krijgt ook veel vrijheid bij Red Bull. Dat hoort bij dit bedrijf, het is geen corporate onderneming. We hebben altijd met open vizier de wensen van Max neergelegd. En ze zien Max helemaal opbloeien als hij het heeft over het racen in een GT3-auto, bijvoorbeeld. En wat is er fijner dan een blije coureur in je stal te hebben?"
