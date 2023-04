Vincent Bruins

Maandag 24 april 2023 20:58 - Laatste update: 21:06

Sinds het begin van het hybride-tijdperk in 2014 zijn de teams van Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing slechts vier keer verslagen in de kwalificatie. Dit waren die indrukwekkende pole positions van de afgelopen tien seizoenen in de Formule 1.

Het is haast niet meer voor te stellen, maar Williams werd in 2014 derde in het constructeurskampioenschap. Felipe Massa en Valtteri Bottas waren de enigen die de Mercedessen in een kwalificatie wisten te verslaan dat seizoen en dat deden ze bij de eerste Grand Prix van Oostenrijk sinds 2003. Massa verdiende de pole position en werd op de voorste rij vergezeld door zijn teamgenoot. Nico Rosberg en Lewis Hamilton wisselden echter vroeg in de race hun bandjes en door middel van deze undercut pakten ze de leiding af. Rosberg won met een voorsprong van twee seconden op Hamilton. Achter de Zilverpijlen werd Bottas derde, nadat hij Massa nog had ingehaald. Het is vooralsnog de laatste pole position van de Britse renstal.

Artikel gaat verder onder video

Glibberen en glijden in Turkije

Vanwege de coronapandemie werd de Formule 1-kalender volledig op zijn kop gezet in 2020. Midden november werd er geracet op Istanbul Park in Turkije en het was koud en nat. Lance Stroll versloeg de Red Bull van Max Verstappen en Racing Point-teamgenoot Sergio Pérez op jacht naar zijn eerste pole position en tevens de eerste pole voor een Canadese coureur sinds Jacques Villeneuve in de Europese Grand Prix van 1997. Volgens Stroll had hij zijn pole te danken aan het feit dat hij ervaring had met rijden op glad ijs in de Canadese winters. Op de zondag zou Hamilton briljant omgaan met zijn regenbanden om de wedstrijd te winnen, terwijl Stroll terugviel naar de negende positie.

From hero to zero in Rusland

Lando Norris was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland in 2021 maar liefst zes tienden sneller dan wie dan ook. Het was een vrij chaotische sessie waarin de beste rondetijden werden verreden op slicks op een opdrogende baan. Norris bezorgde het team van McLaren de eerste pole position sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2012. De baanomstandigheden op Sochi Autodrom kostte de jonge Brit op de zondag juist de overwinning. In de slotfase begon het hard te regenen en hij nam de gok om buiten te blijven op droogweerbanden. In ronde 50 van 53 was hij de grip echt helemaal kwijt en tevens de leiding in de wedstrijd. Norris kwam anderhalve minuut achter de uiteindelijke racewinnaar, wederom Hamilton, over de finish.

Magnussen steelt de show in Brazilië

Aan het begin van Q3 in de kwalificatie voor de São Paulo Grand Prix van 2022 begon het licht te regenen en Kevin Magnussen was het snelst in de Haas bij de eerste run. Charles Leclerc, die veel langzamer was op de intermediates, en Sergio Pérez kregen geen kans om een goede rondetijd neer te zetten, omdat de sessie werd stilgelegd voor de gespinde George Russell. Nadat de rode vlaggen werden ingetrokken, regende het te hard en dus kon de Deen niet verslagen worden. De eerste pole position voor Magnussen en Haas was een feit. Hij werd uiteindelijk achtste in de Sprint om een puntje te pakken, voordat hij in de openingsronde van de zondagsrace werd uitgeschakeld door Daniel Ricciardo.