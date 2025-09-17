Ook Lando Norris maakt zich op voor het restant van de titelstrijd, die aankomend weekend verdergaat in Azerbeidzjan. Toch kon de Engelsman afgelopen week in Monaco nog even genieten van zijn vrije tijd, waarbij hij Formule 2-coureur Freddie Slater een lift gaf.

Door de uitslag in Monza is Norris drie punten dichter bij klassementsleider en teamgenoot Oscar Piastri gekomen. De Engelsman mikt op zijn eerste wereldtitel, nadat hij vorig jaar als vicekampioen werd afgevlagd. Daarbij krijgt hij stevige concurrentie van Piastri, die in Monza uiteindelijk gehoor moest geven aan een teamorder om Norris er voorbij te laten.

Norris trapt op de staart van Porsche CGT

Norris heeft in zijn garage een aantal paradepaardjes staan, waaronder een Porsche CGT. Die bolide nam hij eerder deze week mee om de benen te strekken. Formule 2-coureur Slater was daarbij ook aanwezig, al vergat de McLaren-coureur om de verlichting van de wagen aan te zetten.

