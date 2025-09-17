close global

Norris, FIA, socials

FIA nam MCL39 van Norris onder de loep na race op Monza

FIA nam MCL39 van Norris onder de loep na race op Monza

Remy Ramjiawan
Norris, FIA, socials

Aan het einde van de Grand Prix van Italië werd Lando Norris door de FIA opgeroepen om zich met de MCL39 bij het orgaan te melden. De wagen was namelijk geselecteerd voor de ‘willekeurige’ controle na de race.

De FIA voert dit soort controles altijd uit bij een auto uit de top tien. Dit gebeurt om de teams te verrassen, want elke auto is in principe beschikbaar voor zo’n willekeurige inspectie. Normaliter worden er geen afwijkingen gevonden tijdens dit soort sessies, en dat was ook bij Norris in Monza het geval.

Controle

De FIA meldt dat auto nummer vier willekeurig werd gekozen voor een fysieke inspectie. Hierbij werd vooral de stuurkolom en de stuurwielassemblage gecontroleerd. De stuurwielassemblage voldeed aan artikel 17.6 van het technische reglement. Het bedieningsmechanisme van de koppeling werd gecontroleerd volgens artikel 9.3.2 van het reglement, en de elektronische schema’s werden vergeleken met het fysieke stuur en eveneens nauwkeurig onderzocht. De FIA benadrukt in het document dat alle onderdelen voldoen aan het Technisch Reglement van 2025.

Lando Norris FIA

F1 standen

