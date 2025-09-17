FIA nam MCL39 van Norris onder de loep na race op Monza
FIA nam MCL39 van Norris onder de loep na race op Monza
Aan het einde van de Grand Prix van Italië werd Lando Norris door de FIA opgeroepen om zich met de MCL39 bij het orgaan te melden. De wagen was namelijk geselecteerd voor de ‘willekeurige’ controle na de race.
De FIA voert dit soort controles altijd uit bij een auto uit de top tien. Dit gebeurt om de teams te verrassen, want elke auto is in principe beschikbaar voor zo’n willekeurige inspectie. Normaliter worden er geen afwijkingen gevonden tijdens dit soort sessies, en dat was ook bij Norris in Monza het geval.
Controle
De FIA meldt dat auto nummer vier willekeurig werd gekozen voor een fysieke inspectie. Hierbij werd vooral de stuurkolom en de stuurwielassemblage gecontroleerd. De stuurwielassemblage voldeed aan artikel 17.6 van het technische reglement. Het bedieningsmechanisme van de koppeling werd gecontroleerd volgens artikel 9.3.2 van het reglement, en de elektronische schema’s werden vergeleken met het fysieke stuur en eveneens nauwkeurig onderzocht. De FIA benadrukt in het document dat alle onderdelen voldoen aan het Technisch Reglement van 2025.
Gerelateerd
Net binnen
Palmer niet verrast door vorm Antonelli: 'Russell rijdt juist op kampioenschapsniveau'
- 16 minuten geleden
- 2
Voormalig Red Bull-monteur Nicholas wijst absolute 'GOAT' aan
- 50 minuten geleden
F1 blikt terug op laatste podium plek Vettel | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Norris neemt F2-coureur Slater mee tijdens ritje door Monaco met Porsche CGT
- 1 uur geleden
Bortoleto wijst naar Verstappen: 'Daar is hij een voorloper in'
- 2 uur geleden
FIA nam MCL39 van Norris onder de loep na race op Monza
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september