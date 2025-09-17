'Directeur communicatie McLaren stapt na drie jaar op'
Het team van McLaren en communicatiedirecteur Sophie Ogg gaan eind september uit elkaar, zo meldt F1-journalist Thomas Maher. Ogg was af en toe aan de zijde van Lando Norris en Oscar Piastri te vinden, maar levert het papaja-oranje t-shirt aan het einde van de maand in.
McLaren heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Net als andere renstallen heeft het team geshopt bij de concurrentie. Zo kwam bijvoorbeeld Rob Marshall in 2023 over van Red Bull Racing, en hoofdstrateeg Will Courtenay sluit in 2026 aan. Toch vertrekken ook kopstukken, en Ogg is daar één van.
Vertrek Ogg
Ogg heeft een lange staat van dienst binnen de autosport, waar ze in 2006 mee begon. In 2010 maakte ze de overstap naar de FIA als assistent van de persofficier, een functie die ze tot november 2010 behield. Daarna ging ze naar Williams, waar ze als hoofd van de communicatie fungeerde, voordat ze in februari 2022 de stap maakte naar McLaren. Als communicatiedirecteur vervulde ze deze rol ongeveer drie jaar. Maher meldt dat Ogg McLaren verlaat vanwege persoonlijke redenen; ook zou de afstand naar het McLaren Technology Centre in Woking te groot zijn.
