'Red Bull Racing promoveert 18-jarige coureur naar Formule 1, nieuwe teammaat Verstappen bekend'

De kogel is door de kerk bij Red Bull Racing, zo meldt Auto, Motor und Sport. Max Verstappen krijgt in 2026 wederom een nieuwe teammaat, terwijl een achttienjarige coureur zijn debuut gaat maken bij zusterteam Racing Bulls. Meer lezen over wie er teamgenoot van Max Verstappen gaat worden in 2026 en wie er bij Racing Bulls gaat rijden? Klik hier!

Dit is hoe het plan van Verstappen om zijn Nürburgring-licentie te halen bijna in duigen viel

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in actie, ondanks dat er geen Formule 1 was. De Red Bull Racing-coureur reed namelijk op de Nürburgring Nordschleife met een GT4-Porsche om zijn Permit A, als het ware de GT3-licentie, binnen te slepen. Dat plan viel echter bijna in duigen. Meer lezen over hoe het avontuur van Verstappen afgelopen weekend bijna fout af was gelopen voor de Nederlander? Klik hier!

Bruiloft Leclerc loopt uit de hand nadat Italiaanse media pikante details uitlekte

Het huwelijk van Lorenzo Leclerc, de oudste van de drie Leclerc-broers, werd afgelopen zaterdag gevierd in het Italiaanse Lecce. Lorenzo trouwde daar met de 27-jarige tandarts Charlotte Di Pietro, afkomstig uit Salento. De hele familie was aanwezig, waaronder natuurlijk ook Arthur en Formule 1-coureur Charles Leclerc. Toch escaleerde het doordat er iets gruwelijks misging in de voorbereiding. Meer lezen over wat er afgelopen weekend is gebeurd tijdens de bruiloft van een familielid van Leclerc? Klik hier!

Formule 1 lanceert flink aangepaste sprintracekalender voor 2026-seizoen met Zandvoort

De Formule 1 heeft zojuist de sprintkalender voor het seizoen van 2026 bekendgemaakt. Alhoewel er weer zes sprintweekenden zijn, heeft de organisatie behoorlijk wat wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaar doorgevoerd. Meer lezen over waar er volgend jaar een sprintrace gehouden gaat worden en hoeveel het er gaan zijn? Klik hier!

Verstappen maakt GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife na Grand Prix van Azerbeidzjan

Max Verstappen heeft zijn Permit A verdiend voor de Nürburgring Nordschleife, wat betekent dat hij op het beruchte circuit in de Duitse Eifel mag racen in een GT3-auto. GPFans kan bevestigen dat de Red Bull F1-coureur momenteel van plan is om mee te doen aan de 57. ADAC Barbarossapreis tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore. Meer lezen over wanneer en waar Verstappen zijn debuut gaat maken als coureur van een GT3-wagen? Klik hier!

