close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Two pictures taken from Alexandra Saint Mleux's Instagram story, one of Lorenzo Leclerc and Charlotte Di Pietro, the second of Alexandra Saint Mleux and Charlotte

Bruiloft Leclerc loopt uit de hand nadat Italiaanse media pikante details uitlekte

Bruiloft Leclerc loopt uit de hand nadat Italiaanse media pikante details uitlekte

Tom Visser
Two pictures taken from Alexandra Saint Mleux's Instagram story, one of Lorenzo Leclerc and Charlotte Di Pietro, the second of Alexandra Saint Mleux and Charlotte

Het huwelijk van Lorenzo Leclerc, de oudste van de drie Leclerc-broers, werd afgelopen zaterdag gevierd in het Italiaanse Lecce. Lorenzo trouwde daar met de 27-jarige tandarts Charlotte Di Pietro, afkomstig uit Salento. De hele familie was aanwezig, waaronder natuurlijk ook Arthur en Formule 1-coureur Charles Leclerc. Toch escaleerde het doordat er iets gruwelijks misging in de voorbereiding.

Vrij snel ging de eerste video van de bruiloft viraal. Te zien is hoe tientallen fans zich verzamelen bij de ingang van de ceremonie en luidkeels beginnen te schreeuwen. In dezelfde video is ook iemand te horen die de groep vraagt stil te zijn, maar de tifosi bleven doorgaan met lawaai maken. Volgens verschillende Leclerc-fanaccounts zou de Italiaanse media zelf de precieze tijd en locatie van het huwelijk hebben gelekt, waardoor de drukte bij de deur ontstond.

Opnieuw groot feest voor de tifosi

Hoewel de aandacht uiteraard op het bruidspaar gericht was, trok Charles ook volop de aandacht. De Ferrari-coureur verscheen samen met zijn vriendin Alexandra Saint-Mieux en hun hond Leo. Nog maar enkele dagen na de Grand Prix van Italië in Monza stonden er opnieuw honderden tifosi klaar om hun idool te begroeten. Charles bleef geduldig en vroeg de fans tijdens de ceremonie te wachten. Pas na afloop nam hij uitgebreid de tijd om foto’s te maken en handtekeningen uit te delen, iets wat opnieuw veel lof opleverde.

Gerelateerd

Charles Leclerc Leclerc

Net binnen

Waarom voorbereiding op 24h-Nürburgring 2026 enorme uitdaging wordt voor Verstappen
24h-Nürburgring

Waarom voorbereiding op 24h-Nürburgring 2026 enorme uitdaging wordt voor Verstappen

  • 28 minuten geleden
Dopingcontrole Verstappen verliep niet soepel | GPFans News
GPFans News

Dopingcontrole Verstappen verliep niet soepel | GPFans News

  • 1 uur geleden
Bruiloft Leclerc loopt uit de hand nadat Italiaanse media pikante details uitlekte
Escalatie op bruiloft?!

Bruiloft Leclerc loopt uit de hand nadat Italiaanse media pikante details uitlekte

  • 1 uur geleden
  • 1
 Ford lovend over Verstappen: 'Veel respect voor hem gekregen door gesprekken'
Ford over Verstappen

Ford lovend over Verstappen: 'Veel respect voor hem gekregen door gesprekken'

  • 2 uur geleden
Verstappen maakt GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife na Grand Prix van Azerbeidzjan
57. ADAC Barbarossapreis

Verstappen maakt GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife na Grand Prix van Azerbeidzjan

  • 3 uur geleden
F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500
Starttijden

F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x