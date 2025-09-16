Bruiloft Leclerc loopt uit de hand nadat Italiaanse media pikante details uitlekte

Het huwelijk van Lorenzo Leclerc, de oudste van de drie Leclerc-broers, werd afgelopen zaterdag gevierd in het Italiaanse Lecce. Lorenzo trouwde daar met de 27-jarige tandarts Charlotte Di Pietro, afkomstig uit Salento. De hele familie was aanwezig, waaronder natuurlijk ook Arthur en Formule 1-coureur Charles Leclerc. Toch escaleerde het doordat er iets gruwelijks misging in de voorbereiding.

Vrij snel ging de eerste video van de bruiloft viraal. Te zien is hoe tientallen fans zich verzamelen bij de ingang van de ceremonie en luidkeels beginnen te schreeuwen. In dezelfde video is ook iemand te horen die de groep vraagt stil te zijn, maar de tifosi bleven doorgaan met lawaai maken. Volgens verschillende Leclerc-fanaccounts zou de Italiaanse media zelf de precieze tijd en locatie van het huwelijk hebben gelekt, waardoor de drukte bij de deur ontstond.

Artikel gaat verder onder video

Opnieuw groot feest voor de tifosi

Hoewel de aandacht uiteraard op het bruidspaar gericht was, trok Charles ook volop de aandacht. De Ferrari-coureur verscheen samen met zijn vriendin Alexandra Saint-Mieux en hun hond Leo. Nog maar enkele dagen na de Grand Prix van Italië in Monza stonden er opnieuw honderden tifosi klaar om hun idool te begroeten. Charles bleef geduldig en vroeg de fans tijdens de ceremonie te wachten. Pas na afloop nam hij uitgebreid de tijd om foto’s te maken en handtekeningen uit te delen, iets wat opnieuw veel lof opleverde.

