'Red Bull Racing promoveert 18-jarige coureur naar Formule 1, nieuwe teammaat Verstappen bekend'

De kogel is door de kerk bij Red Bull Racing, zo meldt Auto, Motor und Sport. Max Verstappen krijgt in 2026 wederom een nieuwe teammaat, terwijl een achttienjarige coureur zijn debuut gaat maken bij zusterteam Racing Bulls.

Het is de laatste jaren een komen en gaan van coureurs bij Red Bull Racing. Max Verstappen heeft in minder dan een jaar drie verschillende teammaten gehad, en een vierde lijkt aanstaande. Momenteel bekleedt Yuki Tsunoda het tweede zitje bij de Oostenrijkse grootmacht, maar de Japanner lijkt onderweg naar de uitgang. Na zestien races staat Tsunoda met twaalf punten op de negentiende plaats in het wereldkampioenschap. Dit terwijl Racing Bulls-coureur en debutant Isack Hadjar met 38 punten op de negende plaats staat.

Hadjar in 2026 nieuwe teamgenoot van Verstappen

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport is het inmiddels dan ook besloten: Hadjar rijdt volgend jaar naast Verstappen bij Red Bull Racing. "De Fransman presteert consistent bij Racing Bulls en vierde onlangs zelfs zijn eerste podiumplaats in Zandvoort", leest het. "Het is geen geheim meer dat de 20-jarige coureur volgend jaar naar Red Bull vertrekt om de nieuwe teamgenoot van Verstappen te worden."

Red Bull promoveert Lindblad, Lawson of Tsunoda op de schopstoel

Maar daar blijft het niet bij. Inmiddels zou ook besloten zijn dat Arvid Lindblad, een achttienjarige Formule 2-coureur, volgend jaar zijn debuut gaat maken in de Formule 1 bij Racing Bulls. Dit betekent dat één van de vier huidige Red Bull-coureurs zijn biezen zal moeten pakken. Die strijd gaat volgens het Duitse medium tussen Tsunoda en Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Zij kennen beiden een stroef jaar in de Formule 1.

