'Verstappen had probleem bij dopingtest Monza', Viaplay komt met nieuws | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat Viaplay weer een nieuwe versie van hun abonnement heeft onthuld en stroomden de reacties van de abonnees en F1-fans al snel binnen, reageerde Red Bull Racing op de recente vorm van het team en de veranderingen sinds het ontslag van Christian Horner, kwam naar buiten dat Max Verstappen het lastig had tijdens de dopingcontrole na de kwalificatie in Monza en werd bekend dat Laurens van Hoepen komend weekend zijn debuut gaat maken in F2. Dit is de GPFans Recap van 15 september.

'Dopingcontrole Verstappen in Monza na pole position duurde bijna anderhalf uur'

Max Verstappen kende een fantastisch weekend tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza, met pole position, een overtuigende overwinning op zondag en de aanwezigheid van vriendin Kelly Piquet. Toch ging het op zaterdag ook niet helemaal soepel bij de dopingcontrole. Meer lezen over wat er gebeurde met Verstappen tijdens de dopingcontrole toen de Nederlander zich moest melden na zijn pole position in Monza? Klik hier!

Nederlander maakt F2-debuut in Bakoe na verrassende aankondiging

Een verrassende aankondiging in de autosportwereld: de Nederlander Laurens van Hoepen zal komend weekend in Azerbeidzjan zijn debuut maken bij het F2-team van Trident Motorsport, zo heeft de renstal zojuist bekendgemaakt via haar officiële kanalen. Van Hoepen wordt zodoende de tweede Nederlander op de grid. Meer lezen over wanneer en waarom Van Hoepen zijn debuut in F2 gaat maken en hoe hij daarop reageerde? Klik hier!

Viaplay heeft goed nieuws: abonnees kunnen nu tientallen euro's besparen

Viaplay heeft goed nieuws voor Nederlanders die graag Formule 1, voetbal of darten kijken. De Zweedse streamingsdienst gaat tientallen euro's korting geven aan klanten die gebruikmaken van de nieuwe abonnementsvorm, die vandaag werd geïntroduceerd. Bij deze nieuwe vorm dien je je voor 12 maanden te committeren en vooraf te betalen, maar dan krijg je wel 64 euro korting. Meer lezen over het nieuwe abonnement van Viaplay en of de abonnee erop vooruit of achteruit is gegaan? Klik hier!

Red Bull onthult of Verstappen in Bakoe weer mee kan doen voor de winst

Tijdens de Grand Prix van Italië wisten Max Verstappen en Red Bull Racing alles en iedereen te verrassen. Met een dominant optreden reed Verstappen zichzelf glansrijk naar de overwinning. De grote vraag is nu: was dit succes een eendagsvlieg of heeft Red Bull nu de weg naar boven gevonden en kan het komend weekend in Azerbeidzjan ook competitief zijn? De Oostenrijkse renstal geeft nu zelf antwoord. Meer lezen over wat Red Bull te zeggen heeft omtrent de veranderingen en de stijgende lijn die het team heeft ingezet? Klik hier!

Fans reageren op nieuws vanuit Viaplay over abonnementen: 'Hebben ze een probleem?'

Viaplay kwam maandag met nieuws voor haar abonnees. De mensen die via Viaplay naar F1, maar ook naar voetbal en andere sporten willen kijken zijn vanaf deze week goedkoper uit als ze een abonnement nemen. De reacties van de Nederlandse fans en abonnees stromen binnen. Meer lezen over het abonnement zelf en de reacties van fans? Klik hier!

