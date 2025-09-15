Max Verstappen kende een fantastisch weekend tijdens de F1 Grand Prix van Italië in Monza, met pole position, een overtuigende overwinning op zondag en de aanwezigheid van vriendin Kelly Piquet. Toch ging het op zaterdag ook niet helemaal soepel bij de dopingcontrole.

Dit weet De Telegraaf te melden. Verstappen blonk tijdens het raceweekend in Monza uit door pole position te pakken op zaterdag en vervolgens ook de race te winnen. De Nederlander had het bij de start even aan de stok met Lando Norris, maar kon gedurende de race vervolgens wel wegrijden van de Brit om met negentien seconden Norris en Oscar Piastri te verslaan en zijn meest dominante zege van het seizoen te boeken. Het was de zaterdag van zijn pole position echter bijna fout gegaan voor Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen had moeite met de dopingcontrole in Monza

In de podcast van De Telegraaf laat Erik van Haren weten dat Verstappen tijdens het meest recente raceweekend in F1 moeite had om door de dopingcontrole te komen. "Max moest na zijn pole position [in Monza] ook plassen [voor de dopingcontrole], maar hij had vlak voor de kwalificatie ook al geplast. Zijn trainer stond met een enorme fles water klaar. Ik begreep dat het bijna anderhalf uur duurde voordat hij kon plassen."

Related image

'Was het enige moment dat Verstappen geen snelheid had'

Van Haren vervolgt: "Kelly [Piquet], zijn vriendin, was eindelijk een keer bij de race. Misschien wilden ze wel lekker gaan uit eten, maar de teamvergadering begon pas rond acht uur, want het duurde allemaal heel lang. Dit was eigenlijk de enige keer dat hij geen snelheid had." Verstappen zal komend weekend in Azerbeidzjan hopen dat het allemaal wat soepeler zal gaan.

Gerelateerd