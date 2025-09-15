Viaplay heeft goed nieuws voor Nederlanders die graag Formule 1, voetbal of darten kijken. De Zweedse streamingsdienst gaat tientallen euro's korting geven aan klanten die gebruikmaken van de nieuwe abonnementsvorm, die vandaag werd geïntroduceerd. Bij deze nieuwe vorm dien je je voor 12 maanden te committeren en vooraf te betalen, maar dan krijg je wel 64 euro korting.

Viaplay lag recentelijk meer dan eens onder vuur. De abonnementsprijzen stegen de pan uit en de geïntegreerde reclames waren voor velen een doorn in het oog. Viaplay leek zich lange tijd niks van alle kritiek aan te trekken, maar vandaag komen ze toch met goed nieuws voor Nederlandse sportliefhebbers. Viaplay heeft in Nederland een nieuwe abonnementsvorm geïntroduceerd, waarbij klanten tot wel 64 euro per jaar kunnen besparen ten opzichte van de 'oude' abonnementsvorm. Je moet dan wel een abonnement afsluiten voor 12 maanden en het gehele bedrag vooraf in één keer aftikken. In ruil daarvoor krijg je dan tot 64 euro cadeau. Wanneer je per maand betaalt ben je namelijk een stuk duurder uit.

Viaplay geeft tot 64 euro cadeau bij vooraf betalen

Om van een maximale korting te kunnen profiteren, geeft Viaplay je nu twee opties: een Basis Jaar-pakket inclusief vooraf betalen of een Standaard Jaar-pakket inclusief vooraf betalen. In het eerste geval betaal je dan 179 euro en dat is een besparing van 61 euro in vergelijking met een maandabonnement. Met het Basis Jaar-pakket wordt je echter wel lastiggevallen door reclames. Wil je dat niet, dan zal je voor het Standaard Jaar-pakket moeten kiezen. Je betaalt dan vooraf 199 euro, maar bespaart daarmee wel 64 euro ten opzichte van een maandabonnement. Door vooraf te betalen tik je omgerekend 16,60 euro per maand af, terwijl je bij een daadwerkelijke maandelijkse afschrijving 21,99 euro per maand zou betalen. Je bespaart dus in feite 5,39 euro per maand.

Vanaf vandaag is nieuwe abonnementsvorm te kiezen

In haar officiële aankondiging laat Viaplay weten dat Nederlanders "vanaf vandaag precies kunnen kiezen voor het abonnement dat bij ze past". Sportliefhebbers kijken bij Viaplay niet alleen naar de Formule 1, maar bijvoorbeeld ook naar het voetbal uit de Premier League of het WK Darts. Daarnaast wordt het voorprogramma van de Formule 1, zoals de F2 en de Porsche Supercup, ook uitgezonden bij de Zweedse streamingsdienst.

