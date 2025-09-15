Viaplay kwam maandag met nieuws voor haar abonnees. De mensen die via Viaplay naar F1, maar ook naar voetbal en andere sporten willen kijken zijn vanaf deze week goedkoper uit als ze een abonnement nemen. De reacties van de Nederlandse fans en abonnees stromen binnen.

Viaplay heeft in Nederland een nieuw abonnement voor de abonnees. Met dit abonnement kunnen klanten tot wel 64 euro per jaar besparen ten opzichte van de vorige abonnementsvorm. Het Basis-pakket kost 179 euro in een jaar of 17 euro per maand (als je per maand het wil betalen en niet in een keer) en is met advertenties, terwijl het Standaard-pakket 199 euro in een jaar of 20 euro per maand (als je het per maand wil betalen en niet in een keer) kost en zonder advertenties is. Het is mogelijk om zowel alles in een keer als per maand te betalen. Als je een maandelijks abonnement neemt, kosten ze 20 euro per maand (Basis-pakket) of 22 euro (Standaard-pakket) per maand.

Reacties stromen binnen

Het moet er dus voor zorgen dat het allemaal wat goedkoper en dus aantrekkelijker wordt voor mensen om een abonnement te nemen. De reacties op het nieuws vanuit de fans zijn wisselend. Sommige fans stellen 'nooit problemen te hebben gehad' met Viaplay, terwijl anderen de opties nog niet beschikbaar zien terwijl Viaplay wel stelt dat het vanaf maandag al mogelijk is om de abonnementen af te sluiten. Er zijn mensen die het als 'laatste noodgreep zien' en zelfs met deze 'korting' geen interesse hebben. Of het abonnement Viaplay echt meer abonnees op gaat leveren, is afwachten.

Staat Viaplay het financieel water aan de lippen of is het bedrijf van mening dat de huidige abonnementsprijzen toch net iets te gortig zijn? https://t.co/lKKWUlaGD1 — Jarco Kriek (@kriekmedia) September 15, 2025

Zouden ze een cash flow probleem hebben? Jaar abbonement in eek keer betalen voor paar tientjes korting 🤔🤔...https://t.co/C3UbdpuND4 — Richard 🇳🇱 (@RV15332881) September 15, 2025

@viaplaysportnl Beste Viaplay,leuk hoor die verschillende abonnementen maar ik wil graag de hoogste kwaliteit 4K dus,net als bij jullie concurrentie. En daar wil ik best iets meer voor betalen! — Ron Pietersma (@PietersmaRon) September 15, 2025

