Red Bull onthult of Verstappen in Bakoe weer mee kan doen voor de winst

Tijdens de Grand Prix van Italië wisten Max Verstappen en Red Bull Racing alles en iedereen te verrassen. Met een dominant optreden reed Verstappen zichzelf glansrijk naar de overwinning. De grote vraag is nu: was dit succes een eendagsvlieg of heeft Red Bull nu de weg naar boven gevonden en kan het komend weekend in Azerbeidzjan ook competitief zijn? De Oostenrijkse renstal geeft nu zelf antwoord.

Komend weekend staat in Bakoe de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma en iedereen is razend benieuwd of Verstappen en Red Bull wederom een huzarenstukje kunnen afleveren, vergelijkbaar met het optreden in Monza. Verstappen wist daar vriend en vijand te verbazen toen hij met een bijna 20 seconden voorsprong op de concurrentie als winnaar over de streep kwam. Plots was de RB21 weer heer en meester, iets dat we al tijden niet meer gezien hadden. Verstappen verklaarde na afloop al dat Red Bull iets in haar werkwijze heeft aangepast en sprak de hoop uit dit te kunnen doortrekken in het restant van de tweede seizoenshelft. Om te beginnen dit weekend in Bakoe. Kan Verstappen ook tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan meedoen voor de winst?

Verstappen en Marko bevestigen andere aanpak RB21

De welbekenden namen vanuit Red Bull hebben zich nu zelf uitgesproken over hun verwachtingen voor Bakoe en het restant van het seizoen. En er klinkt een hoopvolle boodschap, te beginnen bij Verstappen. “Het meest positieve is dat we nu iets beter lijken te begrijpen wat we met de auto moeten doen om competitief te zijn. Hopelijk valt die kennis wel mee te nemen naar de komende raceweekenden, al zal het op sommige banen iets beter gaan dan op andere”, zo werd hij geciteerd door Motorsport.com. Ook Dr. Helmut Marko erkent dat de aanpak is veranderd en dat Red Bull sinds de zomerstop minder leunt op de uitkomsten van de simulator. "Daardoor is onze aanpak nu: ongeacht wat de simulator ons laat zien, we mixen dat met de ervaring die Max heeft en met de ervaring die onze engineers hebben", aldus de 82-jarige Oostenrijker.

Pierre Waché heeft hoop voor "andere banen" in tweede seizoenshelft

En dan is er nog Pierre Waché, die in zijn rol als technisch directeur een belangrijke rol speelt. Ook hij erkent dat de aanpak richting het afstellen van de auto is gewijzigd ten opzichte van de eerste seizoenshelft - en dat lijkt hoop te geven. “Het heeft ons een iets andere richting gegeven voor het afstellen van de auto. In Zandvoort hadden we die richting ook al gevonden, al was dat natuurlijk een ander downforceniveau en was dat circuit sowieso niet zo goed voor ons. In Monza hebben we die nieuwe richting verder geoptimaliseerd. We hopen dat het ook op andere banen werkt", aldus Waché.

