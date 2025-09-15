Nederlander maakt F2-debuut in Baku na verrassende aankondiging
Nederlander maakt F2-debuut in Baku na verrassende aankondiging
Een verrassende aankondiging in de autosportwereld: de Nederlander Laurens van Hoepen zal komend weekend in Azerbeidzjan zijn debuut maken bij het F2-team van Trident Motorsport, zo heeft de renstal zojuist bekendgemaakt via haar officiële kanalen. Van Hoepen wordt zodoende de tweede Nederlander op de grid.
Een uiterst verrassende aankondiging zojuist maakt dat Nederlanders komend weekend in Azerbeidzjan nog wat extra reden hebben om te kijken naar het raceweekend. Van Hoepen is vanochtend aangekondigd als nieuwe coureur van het F2-team van Trident Motorsport. Dit maakt dat hij naast Richard Verschoor de tweede Nederlander op de grid is in Bakoe dit weekend. Tel daar Max Verstappen nog even bij op en dan komen er in totaal drie Nederlanders in actie in Azerbeidzjan. De 20-jarige Van Hoepen reed het afgelopen seizoen in het FIA Formule 3-kampioenschap, waarin hij twaalfde werd, en mag het nu een stap hogerop proberen in de laatste twee races van het F2-kampioenschap.
Later meer....
Gerelateerd
Net binnen
Nederlander maakt F2-debuut in Baku na verrassende aankondiging
- 8 minuten geleden
Red Bull onthult of Verstappen in Bakoe weer mee kan doen voor de winst
- 46 minuten geleden
- 1
Nieuwe wijziging in F1-format vanaf 2027 zorgt voor euforie bij Amerikaanse promotors
- 1 uur geleden
Hamilton enthousiast over Cadillac-line-up: 'Ik mis het werken met Bottas'
- 2 uur geleden
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan
- 3 uur geleden
Kritieke situatie na bombardement Qatar, Verstappen foutloos bij debuut | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september