Een verrassende aankondiging in de autosportwereld: de Nederlander Laurens van Hoepen zal komend weekend in Azerbeidzjan zijn debuut maken bij het F2-team van Trident Motorsport, zo heeft de renstal zojuist bekendgemaakt via haar officiële kanalen. Van Hoepen wordt zodoende de tweede Nederlander op de grid.

Een uiterst verrassende aankondiging zojuist maakt dat Nederlanders komend weekend in Azerbeidzjan nog wat extra reden hebben om te kijken naar het raceweekend. Van Hoepen is vanochtend aangekondigd als nieuwe coureur van het F2-team van Trident Motorsport. Dit maakt dat hij naast Richard Verschoor de tweede Nederlander op de grid is in Bakoe dit weekend. Tel daar Max Verstappen nog even bij op en dan komen er in totaal drie Nederlanders in actie in Azerbeidzjan. De 20-jarige Van Hoepen reed het afgelopen seizoen in het FIA Formule 3-kampioenschap, waarin hij twaalfde werd, en mag het nu een stap hogerop proberen in de laatste twee races van het F2-kampioenschap.

