close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Laurens van Hoepen

Nederlander maakt F2-debuut in Baku na verrassende aankondiging

Nederlander maakt F2-debuut in Baku na verrassende aankondiging

Jeen Grievink
Laurens van Hoepen

Een verrassende aankondiging in de autosportwereld: de Nederlander Laurens van Hoepen zal komend weekend in Azerbeidzjan zijn debuut maken bij het F2-team van Trident Motorsport, zo heeft de renstal zojuist bekendgemaakt via haar officiële kanalen. Van Hoepen wordt zodoende de tweede Nederlander op de grid.

Een uiterst verrassende aankondiging zojuist maakt dat Nederlanders komend weekend in Azerbeidzjan nog wat extra reden hebben om te kijken naar het raceweekend. Van Hoepen is vanochtend aangekondigd als nieuwe coureur van het F2-team van Trident Motorsport. Dit maakt dat hij naast Richard Verschoor de tweede Nederlander op de grid is in Bakoe dit weekend. Tel daar Max Verstappen nog even bij op en dan komen er in totaal drie Nederlanders in actie in Azerbeidzjan. De 20-jarige Van Hoepen reed het afgelopen seizoen in het FIA Formule 3-kampioenschap, waarin hij twaalfde werd, en mag het nu een stap hogerop proberen in de laatste twee races van het F2-kampioenschap.

Later meer....

Gerelateerd

Bakoe Baku City Circuit Laurens van Hoepen

Net binnen

Nederlander maakt F2-debuut in Baku na verrassende aankondiging
Laurens van Hoepen

Nederlander maakt F2-debuut in Baku na verrassende aankondiging

  • 8 minuten geleden
Red Bull onthult of Verstappen in Bakoe weer mee kan doen voor de winst
F1 Bakoe

Red Bull onthult of Verstappen in Bakoe weer mee kan doen voor de winst

  • 46 minuten geleden
  • 1
 Nieuwe wijziging in F1-format vanaf 2027 zorgt voor euforie bij Amerikaanse promotors
F1 Sprint

Nieuwe wijziging in F1-format vanaf 2027 zorgt voor euforie bij Amerikaanse promotors

  • 1 uur geleden
Hamilton enthousiast over Cadillac-line-up: 'Ik mis het werken met Bottas'
Cadillac in 2026

Hamilton enthousiast over Cadillac-line-up: 'Ik mis het werken met Bottas'

  • 2 uur geleden
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan
Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan

Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan

  • 3 uur geleden
Kritieke situatie na bombardement Qatar, Verstappen foutloos bij debuut | GPFans Recap
GPFans Recap

Kritieke situatie na bombardement Qatar, Verstappen foutloos bij debuut | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x