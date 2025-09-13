Verstappen krijgt GT3-licentie na besluit Nürburgring-comité: "Heb alles gedaan wat gevraagd werd"
Max Verstappen nam deze zaterdag deel aan de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Er ontstond twijfel over of hij zijn Permit A zou mogen aanvragen na vandaag. De comité van het beruchte Duitse circuit heeft zojuist uitspraak gedaan.
Verstappen moest 14 incidentvrije ronden voltooien in een Categorie B-auto, omdat hij alleen nog een Permit B had. Hij reed een foutloze stint met de nummer-980 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP, een exemplaar met 300 in plaats van 425 paardenkrachten. De Red Bull F1-coureur werd eerste samen met protegé Chris Lulham in de subklasse binnen de CUP3, speciaal voor de teruggeschroefde Porsches. Omdat hij genoeg probleemloze ronden had gedaan in een langzame auto, mag hij nu zijn Permit A aanvragen, waarmee hij met GT3-auto's mag racen op de Nürburgring Nordschleife.
Comité ziet het als force majeure
Er hing na de race nog wel een vraagteken boven die Permit A. De 14 ronden moesten namelijk verdeeld worden over twee verschillende auto's, en beide auto's moesten geklasseerd worden door tenminste 20% van de raceafstand van de klassewinnaar af te leggen. Na de 14 rondenlange stint in de nummer-980 zou Verstappen in de nummer-89 Porsche van Lionspeed GP stappen, maar deze kampte met technisch malheur.
Het comité ziet het als force majeure, oftewel, een situatie waar de coureur niks aan kon doen. Verstappen mag dus 'gewoon' zijn Permit A aanvragen. "Ik ben blij dat het gelukt is, dit was het doel voor dit weekend. Natuurlijk rijd ik liever in een snellere auto, maar ik wilde per se mijn licentie halen en heb alles gedaan wat gevraagd werd. Ook met dank aan de organisatie voor de medewerking. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst nog veel vaker op de Nordschleife te rijden. Het is echt een geweldig circuit", vertelde hij tegenover De Telegraaf.
