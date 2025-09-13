Dit was de instructeur van Verstappen voor zijn Nürburgring Nordschleife-examen

Max Verstappen moest op vrijdag een cursus volgen en examen doen om op deze zaterdag mee te mogen doen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). De Formule 1-coureur van Red Bull Racing moest onder andere een instructeur volgen voor een aantal ronden. Dit was de instructeur van Verstappen.

Verstappen debuteert vandaag in de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de NLS. Hij komt in actie in de CUP3-klasse met de nummer-980 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP. Het gaat om een teruggeschroefde Cayman, van 425 naar 300 paardenkrachten, zodat het als een Categorie B-auto wordt gezien. Verstappen heeft namelijk alleen zijn Permit B behaald. Zijn Permit A, een licentie om met een GT3-auto op de Nürburgring Nordschleife te mogen racen, krijgt hij als hij 14 incidentvrije ronden voltooid in de Cayman. De CUP3-klasse waarin Verstappen uitkomt, is speciaal voor deze teruggeschroefde Porsches.

Andreas Gülden

Maar hoe heeft Verstappen zijn Permit B behaald? Voor de viervoudig wereldkampioen werd geen uitzondering gemaakt door de organisatie op het 24-kilometerlange, beruchte circuit in de Duitse Eifel. Hij moest de schoolbanken van de DMSB in, de Duitse motorsportbond. Hij moest een cursus volgen en slagen voor een theorie-examen. Ook moest Verstappen een aantal ronden doen achter een instructeur, die een tweede generatie Mercedes-AMG GT bestuurde.

De instructeur van Verstappen was Andreas Gülden, een echte ervaren rot op de Nürburgring. Hij begon eind jaren negentig met racen in de Formule Renault en Duitse Formule 3, totdat hij daar niet verder kwam. Twintig jaar geleden begon Gülden zich te concentreren op de Nürburgring. Hij heeft de 24-uurswedstrijd drie keer in zijn klasse gewonnen, in 2016 en 2017 in de TCR-klasse en in 2021 in de SP3T-klasse. Daarnaast schreef hij in 2020 ook de ADAC 24h-Classic op zijn naam in de historische Porsche 911 Turbo. De 46-jarige uit Mönchengladbach is tevens de regerend kampioen in de SP10-klasse voor SRO-gehomologeerde GT4-auto's. Hij won vier van de zeven races in een Toyota GR Supra GT4 Evo van Toyo Tires with Ring Racing.

Tijdens de afgelopen 24 uur van de Nürburgring kwam Gülden uit met de zeer rappe Porsche 911 GT3 Cup MR. Helaas crashte hij al in de twee ronde door een vloeistoflek.

