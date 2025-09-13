Verstappen foutloos in Nürburgring-debuut en pakt eerste plek bij de teruggeschroefde Porsches
Het debuut van Max Verstappen in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) zit erop. De Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP is als zevende aan de finish van de 65. ADAC ACAS Cup gekomen in de CUP3-klasse, maar is eerste in de klasse voor de gastrijders met de Permit B-auto.
Verstappen reed in een speciale categorie voor coureurs die hun Permit A, de 'GT3-licentie' als het ware, nog niet hebben. Zijn Porsche had daarom 300pk in plaats van 425pk, zodat het als Categorie B-auto werd gezien. De Nederlander kwalificeerde zich op zaterdagochtend als zesde. Omdat hij tenminste 14 incidentvrije ronden moest doen, viel hij in de openingsfase terug om uit de problemen te blijven. Verstappen begon daarna weer langzaamaan naar voren te rijden.
14 ronden voltooid
Nadat hij de 14 ronden had verreden, kwam Verstappen binnen en hij overhandigde de nummer-980 Porsche aan Lulham. Aan het begin van diens stint kwam er plotseling een flinke bui over de Nürburgring Nordschleife. De jonge Brit overleefde een paar minuten op de slicks, voordat hij de pits bereikte voor een setje natweerbanden. Lulham is zojuist over de streep gekomen en is met Verstappen als zevende geklasseerd in de CUP3-klasse, maar ze zijn eerste geworden in de categorie voor gastrijders in teruggeschroefde Porsches.
De 14 incidentvrije ronden had Verstappen dus voltooid, maar het moest om in aanmerking te komen voor een Permit A verdeeld worden over twee auto's, op wat voor manier dan ook. Hij mocht dus 14 ronden in de nummer-980 doen en daarna puur en alleen de pitstraat uitrijden met de nummer-89-zusterauto van Lionspeed GP. Dit is precies wat Verstappen op het allerlaatste moment deed, net voordat Falken Motorsports-duo Julien Andlauer en Joel Sturm als algemene winnaars finishten.
