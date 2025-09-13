Er is grote onduidelijkheid over of Max Verstappen nou wel of niet zijn Permit A heeft behaald, de 'GT3-licentie' als het ware voor de Nürburgring Nordschleife. Het zou kunnen dat een technisch probleem roet in het eten heeft gegooid, maar een comité gaat hier nog een beslissing over nemen.

Verstappen nam deze zaterdag deel aan de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hij deelde de nummer-980 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP met zijn protegé Chris Lulham. Samen werden ze zevende in de CUP3-klasse, maar stonden ze bovenaan in het klassement voor gastrijders met een teruggeschroefde Porsche. Verstappen moest met een minder krachtige Cayman uitkomen, zodat het als Categorie B-auto werd gezien. Als Verstappen 14 incidentvrije ronden in een Categorie B-auto wist te voltooien, dan zou hij Permit A kunnen aanvragen. Daarmee mag hij in GT3-auto's racen op het beruchte Duitse circuit.

Permit A wel of niet behaald?

Verstappen reed een foutloze race. Hij bleef 14 ronden uit de problemen. Om aan de criteria voor de Permit A te voldoen, moeten de totale 14 ronden onder Permit B verreden zijn in twee verschillende auto's. Verstappen zou in de nummer-89-zusterauto van Lionspeed GP stappen na zijn stint in de nummer-980 bolide.

De nummer-89 Porsche kampte echter met technische problemen. Volgens de reglementen moeten beide auto's geklasseerd worden, wat betekent dat ze 20% van de afstand van de klassewinnaar moeten hebben afgelegd. Verstappen heeft echter alleen een ronde uit de pits gedaan in de nummer-89. Deze auto staat wel aangegeven als gestart, maar wordt genoteerd als uitvaller.

GPFans is via een bron op de Nürburgring verteld dat puur en alleen de pitstraat uitrijden genoeg zou moeten zijn voor Verstappen om toch die Permit A te bemachtigen. Erik van Haren, de Telegraaf-journalist die zelf op de Nürburgring is, heeft laten weten dat een comité een beslissing moet nemen over Verstappen. Er is nog geen groen licht, maar er wordt niet verwacht dat het comité er een probleem van maakt dat de nummer-89 technische problemen had - force majeure, zoals dat mooi heet. Het is nog niet zeker dat Verstappen dus zijn Permit A mag aanvragen, maar het ziet er wel positief uit.

