LIVE | Bekijk hier live het Nürburgring Nordschleife-racedebuut van Max Verstappen

Max Verstappen debuteert in de Nürburgring Langstrecken-Serie vandaag tijdens de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van het seizoen. De wedstrijd van de viervoudig F1-wereldkampioen is hier te zien met Engels commentaar.

Verstappen zal de nummer-980 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP besturen in de CUP3-klasse. Het is een exemplaar met 300pk in plaats van 425pk, zodat de auto in Categorie B valt. Als Verstappen 14 incidentvrije ronden kan voltooien, dan mag hij zijn Permit A aanvragen. Daarmee mag hij in Categorie A-auto's rijden, oftewel de GT3's.

De formatieronde op het 24,433-kilometerlange, beruchte circuit in de Duitse Eifel begint om 11:40 uur. De start zal om 12:00 uur zijn. De CUP3-klasse van Verstappen bevindt zich in de tweede van de drie startgroepen.

