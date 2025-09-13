close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Nurburgring, 2025

LIVE | Bekijk hier live het Nürburgring Nordschleife-racedebuut van Max Verstappen

LIVE | Bekijk hier live het Nürburgring Nordschleife-racedebuut van Max Verstappen

Vincent Bruins
Max Verstappen, Nurburgring, 2025

Max Verstappen debuteert in de Nürburgring Langstrecken-Serie vandaag tijdens de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van het seizoen. De wedstrijd van de viervoudig F1-wereldkampioen is hier te zien met Engels commentaar.

Verstappen zal de nummer-980 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP besturen in de CUP3-klasse. Het is een exemplaar met 300pk in plaats van 425pk, zodat de auto in Categorie B valt. Als Verstappen 14 incidentvrije ronden kan voltooien, dan mag hij zijn Permit A aanvragen. Daarmee mag hij in Categorie A-auto's rijden, oftewel de GT3's.

De formatieronde op het 24,433-kilometerlange, beruchte circuit in de Duitse Eifel begint om 11:40 uur. De start zal om 12:00 uur zijn. De CUP3-klasse van Verstappen bevindt zich in de tweede van de drie startgroepen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Porsche Nürburgring Nürburgring Nordschleife Nürburgring Langstrecken-Serie

Net binnen

Verstappen foutloos in Nürburgring-debuut en pakt eerste plek bij de teruggeschroefde Porsches
65. ADAC ACAS Cup

Verstappen foutloos in Nürburgring-debuut en pakt eerste plek bij de teruggeschroefde Porsches

  • 4 minuten geleden
Cadillac doet onthulling over Sauber-test Herta: 'Hij was sneller dan die wereldkampioen'
Nieuwe testrijder

Cadillac doet onthulling over Sauber-test Herta: 'Hij was sneller dan die wereldkampioen'

  • 47 minuten geleden
FIA doet uitspraak over protest Williams tegen straf Sainz tijdens Dutch Grand Prix
Sainz & Lawson

FIA doet uitspraak over protest Williams tegen straf Sainz tijdens Dutch Grand Prix

  • 1 uur geleden
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
Grand Prix in Afrika

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 1 uur geleden
Overzicht rookies 2025: Welke jongelingen komen in F1 in actie en tijdens welke training?
Rookies van 2025

Overzicht rookies 2025: Welke jongelingen komen in F1 in actie en tijdens welke training?

  • 2 uur geleden
  • 1
 Mol ziet grote verandering bij Red Bull na winst Italië:
Zege op Monza

Mol ziet grote verandering bij Red Bull na winst Italië: "Dat kon hij met Horner niet"

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x